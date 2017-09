Royal Mail gir ut «Star Wars»-frimerke

I desember kjem filmen «Star Wars: The Last Jedi» på kino. For å korte ned ventetida har det britiske postvesenet, Royal Mail, laga ein serie frimerke med åtte ulike figurar frå filmen. Frimerka blir lagt ut for sal frå 12. oktober. I tillegg er serien også trykt opp i ei avgrensa samleutgåve i 750 eksemplar.

Det er den britiske kunstnaren Malcolm Tween som har laga motiva på frimerka. Chewbacca, R2-D2 og C-3PO er blant figurane som har fått æra av å bli avbilda på frimerket. Nokre av merka også har hemmelege detaljar som berre kjem fram under UV-lys.

Royal Mail og Malcolm Tween laga også eit liknande sett med frimerke då filmen «Star Wars: The Force Awakens» kom i 2015. Merka blir laga for å heidre britane som har vore med å lage filmserien.

Avskjedsfilm

«The Last Jedi» blei den siste filmen Carrie Fisher spelte inn. Ho døydde 60 år gamal i desember i fjor. Ho spelte rolla som Leia i fleire av filmane i serien.

John Boyega, som også speler i filmen, sa til BBC i august at «The Last Jedi» kjem til å bli ein verdig avskjed for Carrie Fisher.

– Ho kjem til å leve vidare i denne serien. Og det er det som er så vakkert, ho vil på ein måte få evig liv.

«The Last Jedi» blei den siste filmen til Carrie Fisher. I desember er filmen klar for kino. Foto: Chris Pizzello / AP

Disney kjøpte Lucasfilm og Star Wars-rettane i 2012 for over fire milliardar kroner. Oppkjøpet kom fordi Disney ønska å utvide «Star Wars»-universet med fleire filmar og «spin off»-filmar. «The Last Jedi» er den åttande filmen i serien, og den niande er under planlegging.

I tillegg kjem det fleire frittståande filmar, basert på universet. Blant dei er ein komande film om Han Solo, som har hatt ein noko trøblete start med regissørar som fekk sparken. Men den nye regissøren, Ron Howard, lova overfor Hollywood Reporter at arbeidet no er i rute.