Star Wars-stjerne feiret filmserien med fans fra hele landet

Tonene fra filmene fyller i helga Bodø og deler av sentrum ser ut som en filminnspilling. I gatene er det store muligheter for at du støter på fans utkledd som karakterer fra filmene.

Men en av dem som er på plass var faktisk med i de originale filmene.

– Folk har vært absolutt fantastisk. Så mange har kledd seg ut i kostymer. Det er ikke ekte med mindre du kler deg ut, sier Jeremy Bulloch.

Han spiller dusørjegeren Boba Fett i Star Wars-filmene og er en av de man kan møte under Bodø Intergalactic.

I mai var det 40 år siden Star Wars hadde premiere. Filmen ble til å begynne med kun satt opp på bare 32 kinoer, men serien har siden da hentet inn milliarder i billettinntekter. I dag er filmuniverset blitt en del av den globale kulturen.

Bodø Intergalactic er en blanding av rollespill og andre aktiviteter knyttet til Star Wars-universet. Foto: Ole Dalen / NRK

Rollespill og film

Helgens arrangement i Bodø er et levende rollespill, krydret med blant annet filmvisning og samtaler.

Mannen bak er trolig blant landets største tilhengere av filmserien, men han mener det som skjer i helga byr på noe for alle, uavhengig av hvor godt kjent du er med Star Wars.

– Har man en interesse for Star Wars vil man definitivt få en helt uforglemmelig opplevelse, men har man ikke det, så kan det jo hende at man blir fan. Jeg vil si at alle på en måte har en relasjon til Star Wars. Det er kanskje et av de mest kjente merkenavnene etter Cola og Disney, sier John Catho Kristiansen.

John Catho Kristiansen er initiativtaker til arrangementet. Overskuddet går til et veldedig formål. Foto: Ole Dalen / NRK

Fenger nye generasjoner

Edward Valentin Engen (11) er en av dem som er med og hyller Star Wars i helga. Foto: Ole Dalen / NRK

Med støtte fra næringsliv, kommunen og andre gode hjelpere har han forsøkt å lage en opplevelse som skal fenge flere generasjoner.

Blant andre for elleveåringen Edward Valentin Engen, som har møtt opp utkledd som jediridder.

– Jeg er her fordi Star Wars er en av mine yndlingsfilmer og sagaer. Jeg elsker Star Wars.

– Hvordan blir helga?

– Den blir helt fantastisk. Man ser på kostymet mitt at jeg har gledet meg til dette lenge.

– Universelt

En som er glad for at Star Wars fenger flere og flere er Christian Alfred Ranke, som er en av lederne i fanklubben Star Wars Norge, og som gjerne skulle vært i Bodø i helga.

– Det er moro og gøy at slike prosjekter skjer oftere og oftere. Det er noe universelt ved Star Wars og nå begynner en tredje generasjon med fans å få opp øynene for det.

I 2012 ble selskapet bak filmene solgt til Disney, som siden da har laget to nye filmer. Fram mot 2020 er det planer om til sammen fire nye filmer. Noe som har skapt bekymring hos fansen.