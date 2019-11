Riving av Y-blokka kan bli ytterligere utsatt

– Vi har bedt om at rivingen blir utsatt, siden det er kommet inn nye momenter i saken, sier advokat Helge Skogseth Berg i Lynx Advokatfirma.

Han jobber for Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), Oslo Arkitektforening og Fortidsminneforeningen, som forsøker å stanse rivingen av Y-blokka.

Dager fra fredning

Da bomben smalt i regjeringskvartalet 22. juli, var Y-blokka bare dager fra et vernevedtak, og ville dermed ha havnet på en fredningsliste hos Riksantikvaren.

Advokat Helge Skogseth Berg

Dette mener advokat Berg at er blitt oversett i behandlingen av saken.– Det er også stilt spørsmål om vedtaket er i strid med FN-konvensjonen, som er overordnet norsk lov. Berg har påpekt at rivingen av Y-blokka kan være i strid med FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

– Det er prisverdig at departementet nå vil ta tak i dette og se på det på nytt, sier advokaten.

Statsbygg har ikke satt noen dato for når riving kan starte.

– Vi venter til alle formaliteter er i orden, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim til NRK.

Må vurdere på nytt

Advokaten har derfor bedt om at departementet omgjør vedtaket. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag bestemt seg for at de må vurdere denne begjæringen.

– Vi har mottatt en omgjøringsbegjæring fra Fortidsminneforeningen, Norske Arkitekters Landsforbund og Oslo Arkitektforening. Vi skal nå behandle den saken. Den vil bli prioritert i departementet, skriver de i en epost til NRK.

Kommunikasjonsrådgiver Kjetil Vevle understreker at det ikke er besluttet å utsette rivingen fra departementets side.

Den praktiske konsekvensen av den nye behandlingen er likevel at rivingen blir ytterligere utsatt, fordi saksbehandlingen ennå ikke er avsluttet i forvaltningen.

Fylkesmannen har behandlet en anmodning fra Fortidsminneforeningen om å utsette rivingen. Fylkesmannen mente at rivingsvedtaket var gyldig, men ba departementet vurdere hele saken på nytt. En ny klage på rivingsvedtaket ligger nå hos Sivilombudsmannen.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Habilitetsspørsmål

Advokaten har også stilt spørsmål ved habiliteten til statsråd Monica Mæland, fordi hun har uttalt seg til NRK om de nye innspillene.

– Jeg vil understreke at det ikke foreligger nye momenter i denne saken nå som skulle tilsi en fornyet vurdering. Så sent om i juni sluttet et stortflertall på Stortinget seg til regjeringens beslutninger, sa hun da.

Advokat Berg mener denne uttalelsen kan gjøre henne inhabil for den nye behandlingen.

– Det er stilt spørsmål ved departementets og statsrådens habilitet. Vi må derfor be om forståelse at vi ikke kan uttale oss mer om saken til denne vurderingen er gjort, skriver departementet.

Etter planen skulle rivingen av Y-blokka startet i oktober. Regjeringen sa i forrige uke at den ikke ville vurdere saken på nytt. Da hadde saken vært til behandling hos Fylkesmannen.

– Dette er positivt

Ola Fjeldheim er generalsekretær i Fortidsminneforeningen. Foto: Pressefoto

Generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ola Fjellheim, er glad.

– Det er positivt at de vil se på saken på nytt, sier han.