– Grunnen til at det heter crack er at det høres ut som at du steiker bacon når du koker det.

Et skeivt smil brer om seg i et slitent ansikt.

Ansiktsuttrykket avslører en munn uten tenner.

Mannen er en av flere rusavhengige som er samlet i parken ved Kulturkirken Jakob, i enden av Torggata i Oslo sentrum.

– Jeg kan vise dere hvordan man koker det og røyker det, fortsetter han.

Et steinkast unna ligger en flaske salmiakk.

Middelet mange rusavhengige i Oslo nå bruker for å koke kokain om til crack.

Crack-rusen gir deg et skikkelig kick, sier en bruker i 50-årene. Men rusen går også utover hukommelsen og humøret. – Man blir sur og irritert når man ikke får tak i det. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

De tyngre rusmiljøene i sentrum holder ikke lenger bare til i de belastede gatene Storgata og Urtegata.

De har spredt seg utover.

– Det virker som crack har tatt over hele bymiljøet, sier en kvinne som støtter seg på krykke.

Hun sier at hun har rast ned 25 kilo etter at hun begynte å røyke crack.

– Du får ikke i deg mat. Ja, du svinner hen, sier hun.

Crack på brukerrommet

Norge ligger nå på tredjeplass i kokaininntak i Europa.

Oslo er Norges kokainhovedstad.

I fjor beslagla politiet rekordmye av stoffet, samtidig som bruken hos unge øker.

Kokainen har også inntatt røykerommet på Prindsen mottakssenter.

For nå røyker mange av brukerne stoffet som crack.

Christina Livgard har jobbet ved Prindsen mottakssenter i over 15 år. Hun sier de har sett crack-bruken bevege seg oppover i Europa. Foto: Hallgeir Braastad / NRK Kommunen deler ut flygeblader med oppskrift på hvordan man kan lage crack med bikarbonat. Foto: Hallgeir Braastad / NRK Bikarbonat deles ut sammen med piper til brukere som skal røyke crack inne på brukerrommet. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Christina Livgard er fagspesialist ved mottaket, som drives av Oslo kommune.

Hun sier at de har ropt varsko i flere måneder.

– Det er til stor bekymring. Det er nytt også for brukerne av tilbudet vårt. Så vi sitter jo og ser på at det skjer nå, sier hun.

Salmiakken mange på gata bruker for å lage crack, er skadelig for både øynene, huden og lungene.

– Man ser salmiakkflasker rundt omkring i byen, og det er ikke fordi folk er blitt så opptatt av å vaske gulvet. Christina Livgard

Kommunen vil heller at brukerne skal tilberede cracken i natron, inne på mottakssenteret.

Siden oktober 2023 har de derfor delt ut oppskrifter, små poser med natron og piper.

Livgard er ikke redd for at dette kan føre til flere brukere.

– Skadereduksjon er ikke smittsomt. Dette handler om en tilnærming til noe som allerede er der. Vi får ikke gjort det hipt å bruke brukerrommet, uansett om vi så hadde prøvd på det.

Coop på Grønlandsleiret har fjernet salmiakk fra hyllene, fordi flaskene forsvinner. Ansatte ved Prindsen Mottakssenter tror flaskene har gått til å koke crack. Foto: Irlinn Mortensen / Prindsen Mottakssenter

Etter at cracken inntok mottaket, har det oftere oppstått konflikter på brukerrommet.

Nye brukere har strømmet til.

Og cracken gjør brukerne aggressive, slik at de oftere misforstår hverandre.

– Det er flere ulike folk, med ulik bakgrunn. Mens det før var uforutsigbart, så er det nå veldig uforutsigbart.

PÅ RØYKEROMMET: Christina Livgard med en crack-pipe i hånden. Røykerommet ble tidligere kun brukt til å røyke heroin, men nå røyker folk oftere og oftere crack her. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Helt nytt i Norge

– Folk flest bruker kokain i pulverform, mens de med store utfordringer gjør det om til crack, sier Arild Knutsen.

Organisasjonslederen står utenfor Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) sine kontorer i Torggata.

Han har også sett at bruken har økt kraftig i de tyngre rusmiljøene det siste året.

Ofte ser han folk røyke stoffet åpenlyst på høylys dag, midt i sentrum.

I likhet med kommunen, har de begynt å dele ut brukerutstyr.

BEKYMRET: Arild Knutsen er bekymret for crack-bruken i Oslo. Det fører til flere voldelige konflikter, både blant brukerne og de som selger, mener han. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Knutsen mener det som nå skjer, er helt nytt i Norge og Oslo:

Markedet er fullstendig oversvømt av kokain.

Det er lettere tilgjengelig, billigere og sterkere enn før.

Samtidig er tilgangen på heroin varierende og kvaliteten lavere.

Derfor velger mange nå heller å røyke kokain som crack.

Crack Crack er et sentralstimulerende rusmiddel og en ren, krystallisert form for kokain.

Virkningen av røyking er mye sterkere enn ved sniffing av kokain. Det samme er risikoen for å utvikle avhengighet.

Rusen gir en følelse av økt energi, oppmerksomhet og våkenhet, men kan også føre til bla. angst og aggressiv atferd, hallusinasjoner og akutt psykose.

Stoffet kan også gi pustevansker, hjerteinfarkt, hjerneblødning, hjerneskade, epileptiske anfall og hjerterytmeforstyrrelser.

Crack-bruk ble utbrededt fra 1980-årene, spesielt i USA, men har aldri før vært utbredt i Norge. Kilde: Store norske leksikon og Rusinfo.no

Men kokainrusen, og særlig crack-rusen, er kort.

– Folk får veldig raskt abstinenser og blir desperate etter å få tak i mer.

Det har ført til flere konflikter og mer vold i og rundt rusmiljøene på gata.

Blant brukerne, så blir det en økt psykisk uhelse. Mer aggresjon. Mer impulsivitet. Mer desperasjon. Arild Knutsen

«Den hvite stripa» i Oslo

Knutsen stopper ved Youngstorget og ser opp mot regjeringskvartalet.

– Her begynner den hvite stripa av kokainsalg, sier han og peker.

Stripa er tidligere omtalt i Aftenposten.

Den går over Youngstorget, bortover Storgata og gjennom hele Grønlandsleiret.

Gatene i midten av stripa utgjør en krystallisert stripe.

– Der er det crack. Det er der de tyngste brukerne er.

Her selger noen av dealerne ferdig crack.

Det åpne rusmiljøet i Storgata, som tidligere huset flest heroin-brukere, er midt i stripa.

Morten Passerud har vært en del av miljøet siden han var 12 år.

Han beskriver tilstandene i Storgata som «sinnssyke».

Morten Passerud sier Storgata er blitt gata der han føler seg minst trygg i Oslo. Han er ofte vitne til voldelige konflikter. Foto: Håkon Benjaminsen

Han ser folk røyke crack daglig.

– Å se den utviklinga, slik det er i dag. Det er nitrist, sier 51-åringen.

Han tør ikke lenger å dra hit når det er mørkt.

– Det er blitt en massiv utvikling i å gå med kniver. Pistoler er det her nede. Og kniver i alle størrelser.

ADVARER: Arild Knutsen er bekymret over den økte kokaintilførselen til Oslo. Han mener det kommer til å føre til en økning i organisert kriminalitet og vold. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Knutsen i FHN er også bekymret for volden crack og kokain bringer med seg til Oslo.

Ifølge Kripos er en kokaintsunami i ferd med å treffe oss fra utlandet.

Det smugles direkte fra Sør-Amerika til den norske kysten.

Tilførselen er grunnlaget for en voksende illegal økonomi og styrker de kriminelle nettverkene.

Nettverk som kynisk rekrutterer mindreårige, ifølge Kripos.

– Det fører til en økning i knivbruk, skyting, trusler og vold blant gjengene på gata. Arild Knutsen

Det meldes om en utbredelse av crack i ulike miljøer i Oslo, skriver politiet til NRK.

De skriver at de oftere patruljerer i områdene der det er narkotikasalg, som i Storgata.

– Vi ser det følger med en del ordensforstyrrelser og alvorlig kriminalitet som for eksempel trusler, ran og vold.