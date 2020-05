Rivertonprisen til Jo Nesbø

– Da jeg fikk prisen for debutboka mi for 22 år siden tenkte jeg «Jøss, er det så lett å være best». Nå 22 år og i hvert fall 20 bøker senere – som ikke har fått prisen – vet jeg at det ikke er så lett. Det gjør at jeg setter enda større pris på denne prisen, sier Jo Nesbø.

Det er andre gang han vinner «Den gylne revolver» for årets beste kriminallitterære arbeid i Norge.

Han mottok prisen for 1997 med sin debutroman «Flaggermusmannen», som er den første boka om politietterforskeren og antihelten Harry Hole. I dag ble han tildelt prisen for «Kniv», som er den 12. boka i samme serien.

– Året 1998 hadde jeg gleden av å dele ut «Den gylne revolver» for 1997 til debutanten Jo Nesbø og «Flaggermusmannen». Det er 22 år siden, det er en annerledes verden og en annerledes tid, men her står vi. Det er med like stor glede og en stor personlig beundring at jeg nå henter fram «Den gylne revolver» til Jo Nesbø, sier juryleder i Rivertons litterære råd, Hans H. Skei.

En av de beste romanene dette tiåret

«Kniv» høstet svært gode anmeldelser da den ble utgitt i juni 2019. Boka har hevdet seg på bestselgerlistene i flere land, og ble kåret av The Times til en av de ti beste krimbøkene det siste tiåret.

– Jeg tror det er fordi den er ganske god, svarer 60-åringen på NRKs spørsmål om hvorfor nettopp denne romanen skulle stikke av med årets Rivertonpris, 22 år etter at debutromanen gjorde det samme.

– Hva gjør det med skrivegleden og entusiasmen for å skrive videre?

– Den er der uavhengig av priser, nesten uavhengig av å ha lesere også, den har vært der siden jeg var ti år. Jeg elsker å skrive, så det er nesten juks å få betalt for det, for dette er noe jeg hadde gjort gratis.

Kort om Jo Nesbø Foto: Hilde Bjørnskau / NRK Ekspandér faktaboks Født i 1960

Rundet 20 år som forfatter i 2017

Har solgt mer enn 30 millioner bøker

Oversatt til 50 språk

Debuterte med krimromanen «Flaggermusmannen» i 1997

Har gitt ut i alt 24 bøker, hvorav 12 er med etterforskeren Harry Hole og fire barnebøker om Doktor Proktor

Prisbelønnet med Rivertonprisen, Bokhandlerprisen, Glassnøkkelen, Bokhandlerprisen, Rivertonklubbens ærespris og Mads Wiel Nygaards legat

Vokalist, gitarist og låtskriver i Di Derre

Utdannet siviløkonom og finansanalytiker

Debuterte for Molde Fotballklubb som 17-åring

I 2016 ble Nesbø også hedret med Rivertonklubbens ærespris, for å ha gjort en særlig innsats for norsk krim både i Norge og i utlandet. Nesbø er sammen med Torolf Elster, de to eneste som har mottatt både ordinær pris og ærespris.

Et nytt høydepunkt

I juryens begrunnelse heter det at «Kniv» er et nytt høydepunkt i den lange rekken med Harry Hole-bøker.

Boka er ifølge juryen «en mørk, desperat og sorgtung roman i stort alvor, med en suveren håndtering av en komplisert etterforskning. Den er elegant utformet, med stadige overraskelser, mange rundturer som tar leseren i overraskende retninger, og med mange glimrende enkeltstående fortellinger om fortidige hendelser».

«De kan være spennende i seg selv, men kobles også mot Harrys fryktelige opplevelser og kamp for å overleve. For ett er sikkert: livet må, ubegripelig nok, må gå videre..", heter det videre i begrunnelsen.

Juryen trekker fram at Nesbø klarer å lage en uhyre intelligent kriminalroman gjennom en elegant turnert intrige og en komposisjon som bruker mange grep og teknikker – frampek, ledemotiv, litterære allusjoner og godbiter av mange slag.

Rivertonprisen Ekspandér faktaboks Deles ut av Rivertonklubben

Rivertonklubben er et kriminallitterært selskap som ble stiftet i 1972 for å fremme den gode norske kriminallitteratur. Klubben har pr 2016 rundt 150 medlemmer – i all hovedsak norske krimforfattere, men også redaktører, dramaturger og bokanmeldere som jobber med krim.

Klubbens navn er hentet fra forfatteren Sven Elvestads psevdonym Stein Riverton.

Bak opprettelsen i 1972 sto Bjørn Carling, André Bjerke, Sigurd B. Hennum, Gerd Nyquist, Tor Edvin Dahl og Nils Nordberg.

Siden 1973 har Rivertonklubben delt ut den kriminallitterære Rivertonprisen: Den gylne revolver.

Prisvinneren var nominert sammen med Agnes Ravnvatn for «Dei sju dørene», Sigbjørn Mostue for «Himmelen skal gråte blod», Asle Skredderberget for «Hevnen tilhører meg», og Jan-Erik Fjell for «Gjemsel».