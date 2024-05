Tobias Santelmann skal spille hovedrollen i «Detective Hole», Netflix sin kommende krimsatsing. Serien er basert på Jo Nesbøs bøker om Harry Hole.

Pia Tjelta har rollen som Holes kjæreste, Rakel Fauske. Svenske Joel Kinnaman har fått rollen som den korrupte politimannen Tom Waaler.

Pia Tjelta skal spille rollen som Rakel Fauske. Foto: NTB

Det var The Hollywood Reporter som meldte om rollene først.

Vil skape en Harry som overrasker

Ifølge det amerikanske nettstedet har Santelmann uttalt at han er veldig klar over den enorme globale fanbasen og de millioner av lesere som elsker karakteren Harry Hole.

– For meg handler det om å skape en Harry som folk både kan gjenkjenne og bli overrasket over, skal den norske skuespilleren ha sagt.

Skaperen av Hole, Jo Nesbø, skal ha sagt at de vil lage en Harry som ikke bare er basert på bøkene, men på Santelmann og alle involverte i prosjektet.

– For meg handler historiefortelling ikke om å gi folk det de tror de vil ha, men det de ikke visste at de ville ha, sier Nesbø ifølge nettstedet.

Nesbø skal være tett på netflix-produksjonen. Foto: Robert Rønning / NRK

Nesbø tett på produksjon

Det var i mars i år det ble kjent at Jo Nesbøs Harry Hole blir TV-serie på Netflix. Serien er basert på boken «Marekors».

«Marekors» er den femte boka i Jo Nesbøs serie om Harry Hole, og ble utgitt i 2003.

Denne gangen er Jo Nesbø såkalt «showrunner» for serien selv, ifølge VG. Det vil si at han har det øverste kreative ansvaret for serien.

Det hadde han ikke da den syvende boken om Harry Hole, «Snømannen», ble spillefilm i 2017. Filmen fikk totalslakt både av norske og utenlandske anmeldere.

Det britiske selskapet Working Title produserte «Snømannen» i 2017. De skal også produsere den nye Neflix-serien.

Øystein Karlsen, som blant annet har laget «Exit», skal regissere serien.