Regjeringen gir 1,9 milliarder til Nationaltheatret

LOVER BEDRING: Kulturminister Linda Hofstad Helleland lover bedring arbeidsforhold og oppussing av Nationaltheatret, Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Behovet er blitt veldig omfattende og akutt. Fasaden har måttet sikres. Hovedscenen er i for dårlig stand, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

I dag fortalte kulturministeren at regjeringen har besluttet å restaurere Nationaltheatret. Den estimerte summen er 1,9 milliarder kroner. Byggeprosessen skal begynne i 2020 og være ferdig til 2024, når Nationaltheatret har 125-årsjubileum.

– Det er en glede for kulturdepartementet og regjeringen etter altfor mange år å kunne presentere denne beslutningen, sier Helleland.

Hun legger til:

– Nå ruller snøballen og den blir det umulig å stoppe.

Tiår med forfall

SPREKKER: Nationaltheatret åpnet i 1899. Nå er bygget preget av sprekker og slitasje. Foto: Trond Stenersen / NRK

Ifølge kulturministeren er det en tverrpolitisk enighet om at Nationaltheatret må pusses opp.

Før statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem sendte Nationaltheatret inn et ønske om å få 1,9 milliarder til rehabilitering av bygget, og beskrev situasjonen som alvorlig. De fikk 2,5 millioner.

Det er ikke gjort noe med bygningen siden den stod klar i 1899, med unntak av oppussing etter en mindre brann. Ifølge de ansatte ved teateret er forfallet stort og arbeidsforholdene dårlige. Nylig måtte deler av fasaden nødsikres av hensyn til forbipasserende, fordi deler av veggen løsnet.

Kulturministeren anerkjenner at prosessen har tatt for lang tid.

– Egentlig kommer dette mange tiår for seint. Politikerne visste om forfallet alt da bygget ble fredet på 1980-tallet, sier Helleland.

– En gledens dag

GLAD: Nationaltheatrets styreleder Anne Enger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Styreleder ved Nationaltheatret, Anne Enger, sier at dette er en gledens dag.

– Det er krevende å få så store prosjekter opp å stå. Jo lenger man venter, jo dyrere blir det. Det er denne nødsikringen et klart eksempel på, sier Enger.

Styrelederen mener at behovet for restaurering er så stort at det vil koste mer enn summen regjeringen nå legger på bordet. Totalt ønsker teateret seg 3,9 milliarder.

– Men dette er det første grunnleggende, viktig skrittet for å ta vare på dette fantastiske bygget, sier Enger.

Blir trolig stengt

PÅ TIDE: Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK mener det er på tide at Nationaltheatret får penger til restaurering. Foto: NRK

– Dette er definitivt på tide. 1,9 milliarder er mye penger, men teateret var veldig klare på at dette bare er begynnelsen, sier Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK.

Ifølge Moxnes vil teateret måtte holde stengt under deler av restaureringen.

– Bak scenen vil det bli et moderne teater, og salongen skal tilbakestilles til perfekt stand. Trolig blir teateret stengt i noen år, sier Moxnes.