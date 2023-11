KI-drama, prinsesse Diana og svindyr kunst

1/12 Musikk Foto: AP The Beatles kom overraskande ut med ein ny låt. Kva var spesielt med denne låten? Han var ekstremt lang Han var laga saman med Yoko Ono Han var laga med hjelp frå kunstig intelligens Han blei lansert som ein NFT

2/12 Superheltar Foto: MARVEL / MARVEL Superhelt-filmen «The Marvels» har hatt premiere. Kvifor har han blitt ein snakkis? Han sat rekord for lågaste sjåartal for ein Marvel-film Han er den mest sette Marvel-filmen nokosinne Fordi heile filmen er improvisert Fleire fleire skodespelarar aldri fekk betalt for jobben

3/12 Maskorama Foto: Espen Solli, Monster/NRK Årets «Maskorama» er i full gang. Kva slags land kjem det internasjonale TV-konseptet eigentleg frå? Kina Sør-Korea Tyskland Storbritannia

4/12 Skandale Foto: AFP Rapparen Asap Rocky må i retten. For kva? Han er tiltalt for å ha svindla til seg fleire millionar dollar Han er tiltalt for å ha skote mot ein tidlegare venn Han er tiltalt for å ha stole designarklede over ei årrekke Han er tiltalt for å setje fyr på ein bil

5/12 Kunst Foto: AP Eit Picasso-måleri blei årets dyraste kunstverk seld på auksjon. Kva slags kunstretning blir Picasso ofte assosiert med? Art Nouveau Naivisme Realisme Kubisme

6/12 Serie Foto: Daniel Escale/Netflix Netflix-serien «The Crown» går inn i sin siste sesong. Kva er den store, historiske hendinga som ventar oss i denne sesongen? Skilsmissen mellom Prinsesse Diana og prins Charles Prinsesse Dianas død Bryllaupet til prins William og Kate Middleton Bryllaupet til Prinsesse Diana og Dodi Al-Fayed

7/12 Arkitektur Foto: Simen Wingstad / NRK Kva har dette bygget fått prisen for? Årets styggaste nybygg Årets vakraste nybygg Årets dyraste nybygg Årets høgaste nybygg

8/12 Spel Foto: Activision November kom med eit nytt skytespel i denne populære serien. Kva heiter det? «Fortnite» «Baldurs Gate» «Call of Duty» «Battlefield»

9/12 KI-drama Foto: REUTERS Det har storma rundt KI-selskapet OpenAI. Sjefen i selskapet fekk først sparken frå toppjobben, før han dagar seinare fekk jobben tilbake att. Kvifor blei han sparka? Styret fann ut at han hadde pynta på CV-en sin Han hadde behandla sine tilsette ulikt gjennom fleire år Styret meinte at han hadde vore uærleg og at dei ikkje lenger hadde tillit til han Han hadde posta eit kontroversielt innlegg på Facebook

10/12 Norsk musikk Foto: Martine Lossius Den norske rapgruppa Undergrunn har spelt sine to utselde konsertar i Oslo Spektrum. Kva heiter låten gruppa debuterte med i 2018? «Isbil» «Michelin Stjerner» «Villa Parafina» «LSD»

11/12 Film Foto: SF Studios / SF Studios Regissør Ridley Scott har hissa på seg historikarar med sin nye film «Napoleon» – kva har vore ein av grunnane? Skodespelar Joaquin Phoenix er for høg Ein ser Napoleon skyte på pyramidar Dei snakkar på engelsk Det er ingen scener frå Frankrike

12/12 Litteratur Foto: Agnete Brun/Aschehoug 19 år gamle Oliver Lovrenski tok imot Bokhandlerprisen – som tidenes yngste. Kva heiter boka hans? «Blomsterkrans» «Da vi ble eldre» «Da vi var yngre» «Tante Ulrikkes vei»