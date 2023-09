På innsida av Kvelertak

Det urovekkande presseskrivet kom i innboksen min i vår.

«Total kollaps og katastrofe er alltid rett rundt hjørnet, og vi kan bryte opp og forsvinne til enhver tid,» proklamerte Kvelertak. Bandet viste til at dei hadde opplevd fleire kriser dei siste åra.

No var dei klare med nytt album og skulle spele karrierens største konsert som headliner på Tons of Rock, Noregs største festival.

Men alt tyda på at noko var gale.

Frå ulike kantar høyrde eg at det var mykje greier med dette bandet. På den ferske singelen, «Krøterveg Te Helvete», song dei om at det vel snart var på tide at dei blei oppløyste. Og tittelen på den nye plata? «Endling». Ordet betyr den siste av sin sort.

Var eit av Noregs største rockeband i ferd med å ryke?

Eg måtte inn i det rommet.

«ENDLING»: Uhyggeleg stemning på coveret av bandets femte plate, som er ute 8. september. Illustrasjon: Christine Krieg

Metallica, intrigar og drama

Kvelertak har sidan oppstarten i 2007 toppa albumlista, turnert med Metallica og Slayer, og varma opp for Iron Maiden og Foo Fighters. Med sin unike miks av rock, metall og norrøn mytologi har bandet opparbeida seg ein stor internasjonal følgjeskare, sjølv om dei syng på rogalandsk.

Dei siste månadene har eg følgt Kvelertak idet dei gjorde seg klare for ein ny sesong med rock’n’roll. På 16. året.

Etter at eg fekk tilsendt presseskrivet hadde eg begynt å sjå for meg intrigar og drama verdig ein legendarisk rockereportasje, scener som henta ut av Metallica-dokumentaren «Some kind of monster».

Men det første som møtte meg på øvingsrommet i juni, var omgrepet «kjernetid». Kvelertak øver frå 10 til 14.

BANDET: Eit av Kvelertaks kjennemerke er at dei har tre gitaristar. Frå venstre: Vidar Landa (gitar), Marvin Nygaard (bass), Håvard Takle Ohr (trommer), Bjarte Lund Rolland (gitar), Ivar Nikolaisen (vokal) og Maciek Ofstad (gitar). Foto: Nima Taheri / NRK

Vi handhelste. Tre gitaristar, Kvelertaks varemerke: Vidar Landa, Bjarte Lund Rolland og Maciek Ofstad. Bassist Marvin Nygaard. Trommis Håvard Takle Ohr. Frontmann og vokalist Ivar Nikolaisen.

Dette var jo veldig ... triveleg?

– Så du skal følgje oss framover, sa ein av dei.

– Ehh, ja. Det blir hyggeleg ... Håpar eg.

Vi lo.

– Ja, ja. Med oss er det sånn what you see is what you get, sa Maciek.

Ja vel?

GOD STEMNING: Håvard Takle Ohr på trommer og Marvin Nygaard på bass. Foto: Nima Taheri / NRK

I musikkvideoane deira kunne eg sjå frontfigur Ivar Nikolaisen henge i galgen eller bli brent. Musikken er proppfull av aggressivitet og referansar til Satan og blodige skikkar, men øvingsrommet var ryddig og reint.

Kvelertaks suksess dei siste åra hadde blitt følgt av oppgradering. Frå øvingsrom i eit bikerlokale over gata, med ein border collie som dreit på teppet kvar dag før øving, (skvetten hund + rock = dårleg kombo), til det lyse, store lokalet dei hadde fått bygd no.

I midten låg setlista, skriven på ein stor pappbit som likna eit pergament. Dei ti bod, ifølgje Kvelertak. Gamle hits, eit par nye låtar.

TESTAMENTET: Ivar hadde lagd nytt utkast til setliste, han såg tankefullt ned på rekkjefølgja på låtane. Foto: Nima Taheri / NRK

Bandet øvde til sin største konsert på norsk jord. Som første norske band skulle dei headline festivalen Tons of Rock framfor 25.000 publikummarar, side om side med gigantar som Guns N’ Roses.

Foreløpig verka det som om den einaste bekymringa dei hadde, var om dei kunne klare å skvise ein ekstra låt inn i settet og dessutan om dei skulle ha intro til introlåten, eller la vere.

Kriser? Katastrofe? Kva slags rockereportasje var dette?

Foto: Nima Taheri / NRK

Lite glamour

På dei neste øvingane sette eg meg i eit hjørne og forsøkte å vere så usynleg som mogleg. Kanskje kom dramaet då til å utfalde seg? Det var jo ikkje sikkert at førsteinntrykket stemte, det kunne vere at Kvelertak hadde skjerpa seg med ein journalist i rommet.

Eg glodde, kunne eg spore eit blikk når nokon spelte feil, høyre ein spydig kommentar i ein pause? Låg det noko under og ulma?

Nei, ikkje foreløpig.

Kvelertak spelte konsentrert gjennom setlista. Ivar Nikolaisen såg tankefullt i taket mellom skrika, medan gitaristane titta over på kvarandre under dei trestemte riffa. På golvet stod ein termos.

Musikken var hard og aggressiv, men også variert. Metallparti med heftig tromming glei elegant over i melodiøst gitarspel. Lydnivået var høgt, som forventa. Den eine dagen, då eg var ute i gangen ein tur, kunne eg høyre varslingsalarmen til Sivilforsvaret. Men då eg gjekk inn på øvingslokalet igjen, drukna han i larmen frå Kvelertak.

FRÅ VENSTRE: Bjarte på gitar og Ivar på vokal. Foto: Nima Taheri / NRK

Eg beit meg merke i at det var lite glamour å spore hos det store rockebandet. Der rockereportasjar frå 1970-talet handlar om dop, groupies og ville festar, handla livet på innsida av Kvelertak om pulverkaffi og terping.

– Det er mykje meir hardt arbeid, for å vere heilt ærleg. Og det gir ikkje så mykje spelerom til å knuse hotellrom og snorte kokain på morgonen, fortalde bassist Marvin Nygaard.

FØR PRESSET: Frå venstre, Maciek på gitar og Marvin på bass. Foto: Nima Taheri / NRK

Rockebransjen hadde gjennomgått ei profesjonalisering. Eg prøvde å få tak i ville historier frå vegen, men responsen var sånn passe.

– Det er mest sånn sitte i bussen og kome fram, og så er det sjølvsagt ein fest, men ..., begynte Marvin, før han kom på at han var i utdrikkingslag til bror sin i fjor.

– Altså, dei kunne drikke. Det var berre som å sjå ein katastrofe i slow motion. Ja, det var heilt sinnssjukt å sjå, og då følte eg meg som ein gammal, gammal mann.

Han tenkte litt vidare, før han fortsette:

– Nei, for oss er det berre sjukt at James Hetfield kjem og ser på lydsjekken vår. At vi går ut og tar nokre øl der Metallica er, og at dei kjem bort og snakkar.

Kvelertaks historikk Ekspander/minimer faktaboks Historia til bandet har gått i bølgjer, frå den høge topp til den djupe dal. Dei er eit band med enorm standhaftigheit, har klora seg fast trass fleire medlemsutskiftingar undervegs. Kvelertak blei stifta på ein folkehøgskule i 2006 av Bjarte, Marvin, Vidar og tidlegare vokalist, Erlend Hjelvik. Først nesten litt på tull, der medlemane spelte andre instrument enn hovudinstrumentet sitt. Men så fekk Kvelertak seg ordentleg trommis, dei øvde og blei betre. I 2009 slo dei gjennom, då dei nådde Zoom- og Urørt-finalane, blei booka til Øyafestivalen og Roskilde og spelte inn debutplata i USA til terningkast seks. Sommaren 2010 spelte dei 29 spelejobbar på éin månad, då dei turnerte med det amerikanske punkbandet Converge. Låtane, som begynner med Bjarte, treffer ein nerve, også blant store band innanfor rock- og metallsjangeren. I 2016 blei Metallica fans av Kvelertak og inviterte dei med på turné. I 2018 kom Ivar Nikolaisen inn som frontfigur då Erlend Hjelvik slutta, og i 2019 tok Håvard Takle Ohr over som trommis.

Sprekk i idyllen

På øving tre hadde stemninga i rommet endra seg. Det var berre ei veke igjen til den store konserten. Samtidig nærma eit nytt singelslepp frå nyeplata seg. Presset auka.

«Skal vi lære oss teksten på den låten, kanskje,» sa ein av dei passivt-aggressivt ut i rommet, usikkert til kven, etter at dei hadde spelt gjennom settet.

«Ja, eg kan teksten,» svarte ein annan.

Dei forsvann kjapt kvar til sitt etter øvinga, nesten utan eit ord. No snakka vi!

IVAR: Då Kvelertak stod utan vokalist i 2018, var det éin mann bandet såg for seg som erstattar. Ivar Nikolaisen, kjent frå punkbanda Silver og The Good The Bad & The Zugly. Foto: Nima Taheri / NRK

I intervju med bandet, to og to om gongen, fekk eg litt meir kjøt på beinet.

– Hadde det vore opp til meg, hadde vi hatt to til tre psykologar i bandet, sa gitarist Vidar Landa.

Han forklarte at vanskar kunne oppstå fordi ein som band er avhengig av å fungere på så mange ulike nivå.

RYTMEGITARISTEN: Vidar Landa. Foto: Nima Taheri / NRK

– Både kreativt og profesjonelt og prøve å bevare venskapen, liksom. Det gjer at det blir veldig intenst. Bandet tar jo ikkje slutt når du går heim frå øving.

Sjølv skulle han ta rekneskapen til Kvelertak AS etter øving. Andre styrte med merch-en, Kvelertak er også ein svær klesbutikk.

Trommis Håvard Takle Ohr forklarte at alle band med sterke kreative krefter, store som små, alltid stod i fare for å bli oppløyst. Og at utan kranglinga mellom desse seks personane, blei ikkje musikken den same. Eksplosiv og aggressiv.

TROMME-NERD: Håvard har 30 skarptrommer heime. Han dett berre lenger og lenger nedi trommegryta. Foto: Nima Taheri / NRK

Eg hadde stussa på platetittelen. «Endling». Som betyr den siste av sin sort. Var dette siste album?

Neineinei, sa bandet. Tittelen viste ikkje til at det var siste plate. «Endling»-universet handla om natur, skikkar og bygdeoriginalar som var i ferd med å døy ut.

– Men, sa Vidar Landa.

– Eg er ikkje sikker på om det er siste plate. Det kunne det fort ha vore.

Seks musikarar, tre produsentar

I det gåtefulle presseskrivet som hadde starta denne saka, blei vokalist Ivar Nikolaisen sitert på at stemninga i rommet alltid var veldig intens, nokre gongar til og med valdeleg, når Kvelertak spelte inn musikk. Difor hadde dei trengt heile tre produsentar på «Endling».

Eg ringde ein av dei, nemleg Jørgen Træen, som har produsert namn som Kaizers Orchestra og Sondre Lerche. Saman med Yngve Sætre og Iver Sandøy hadde han losa Kvelertaks nye plate i hamn.

Træen ville helst ikkje blande seg bort i bandets affærar, han brydde seg berre om det som kom ut av høgtalaren, men fortalde om «ubåtsjuka» som kan inntreffe når eit band oppheld seg mange veker i strekk i eit innspelingsstudio.

– Det blir intenst, dei har jo ei historie i det bandet som alle band har, som vi er litt skåna for. Sånn er det alltid, med alle band ...

Han tok ein liten pause, før han lattermildt vedgjekk:

– Men kanskje litt meir med Kvelertak.

Kvelertaks albumdiskografi Ekspander/minimer faktaboks • Endling (2023) • Splid (2020) • Nattesferd (2016) • Meir (2013) • Kvelertak (2010)

Kva var det som butta imot under «Endling»-prosessen?

Ei studioinnspeling er ein meir pressa situasjon enn ei øving, fordi du innanfor eit relativt kort tidsvindauge skal ta mange kreative val og utføre dei så godt teknisk som mogleg, medan pengane renn ut og resultatet blir fanga for alltid.

I tillegg kunne kanskje produsent Træen takke seg sjølv litt for stemninga i rommet, også. For produsentane foreslo å spele inn heile bandet live i studio samtidig. I staden for å legge eitt og eitt instrument lagvis, der medlemer kunne kome og gå, spelte bandet inn låtane frå start til slutt saman. Berre vokalen blei lagt oppå etterpå.

– Merka ganske fort at det var ganske gøyt, sa Træen.

– Ja, det er gøy NO, ja, sa bandet på øvingsrommet.

Dersom ein spelar inn eitt og eitt instrument, lagvis, er det lett å gå tilbake og endre på ting i etterkant. Å spele inn live, med alle samtidig, betydde at dersom éin person spelte feil, så måtte heile bandet ta alt på nytt.

Fordelen med denne innspelingsmetoden, var at dei fekk ein annan swing i rytmikken og raskare overblikk over låten. Bakdelen var at det førte til meir krangling.

Foto: Nima Taheri / NRK

For problemet til Kvelertak var at mange av låtane deira hadde vakse seg sju minutt lange og dessutan aldri blei heilt ferdige. Sidan Kvelertak er eit band der alle seks bestemmer, resulterte dette i heftige detaljdiskusjonar heilt opp mot sekunda før trommis Håvard telte opp.

Maciek skildra stemninga i studioet under innspelinga som å stå med ei fyrstikk over ei tønne med TNT. Følelsen av at med éi setning til, så ville fyrstikka hamne oppi.

SOLOGITARISTEN: Maciek tar mesteparten av dei intrikate soloane og shreds-a, han er best på det. I tillegg korar han på mange låtar. Foto: Nima Taheri / NRK

Det kunne handle om så banale ting som at han hadde høyrt for seg eit riff slik, medan Vidar eller Bjarte spelte det slik. Eller at dei hadde gjort ein take som var god og no ville nokon endre på låten. Då hadde ein valet mellom å jobbe rundt usemjene, eller sleppe fyrstikka oppi.

– I den prosessen så fall fyrstikka stort sett oppi tønna, sa han.

Bassist Marvin fylte ut.

– Og så blandar du det inn med litt stoltheit hos folk og sånne ting og det er då det kjem psycho utbrot.

Det verka nesten som ein stresstest i eit realityprogram. Samle seks menn i eit rom, pluss tre produsentar, begynn innspeling og sjå kor lang tid det tar før rockebandet blir oppløyst.

Bandet forklarte elles at måten dei løyste usemjer på, var ved at éin gjekk frå rommet, eventuelt slutta, for så å kome tilbake neste dag.

Historikken viser likevel at dette ikkje alltid er tilfelle.

I 2018 sa tidlegare vokalist, Erlend Hjelvik, «kvelertakk» for seg, han ville ut. I 2019 gav også trommis Kjetil Gjermundrød seg.

Kvelertak erstatta dei to medlemane med Ivar Nikolaisen på vokal og Håvard Takle Ohr på trommer.

Frontfiguren

– I starten trudde eg heile tida at vi skulle bli oppløyst neste dag, sa Ivar Nikolaisen.

Han forsvann kjapt oppover dei bratte bakkane ein stad i Hakadal utanfor Oslo. Han hadde kjøpt ei hytte, som på dette tidspunktet vel var meir ei rønne, midt i skogen. Her var det ingen oppkøyrd veg, men ei slags bratt rås som snirkla seg oppover.

Foto: Nima Taheri / NRK

– Eg las at Sivert Høyem går ti kilometer kvar dag. Eg kan aldri bli like god vokalist som han, men eg kan gå lengre enn han, sa Ivar, utan teikn til å vere andpusten.

Han opplyste at han gjekk elleve kilometer kvar dag.

Eg, derimot, hang etter og var sveitt. Vi skritta over trestammene som låg over råsa, Ivar forklarte at hogstmaskina ikkje kom opp hit.

Hyttefeltet såg ut som det hadde blitt forlate på 1960-talet. Stoveveggen til Ivars hytte var riven av. Han kommenterte at det heile var ganske «Endling».

Og ja, hyttefeltet passa inn i Kvelertaks nye, mørke albumunivers, som var inspirert av tradisjonar og mytar. Tekstene var skrivne av Ivar og Vidar, og tok utgangspunkt i historier om folk og fe frå heimfylket Rogaland. Som for eksempel karakteren Helmut von Botnlaus, son av ei tyskartøs, som skal ha budd fredlaus i ein skog der han krakilsk kjempa mot alle teknologiske framskritt.

Ivar var opptatt av naturen og artsmangfald og hadde nyleg stilt opp på ein video der han tok sterkt avstand frå dumping av avfall i Førdefjorden. På scena var han vill og gal. Der kunne han finne på å vrenge t-skjorta og lepje i seg si eiga sveitte. Han fekk eit nesten vondskapsfullt smil, som Gollum i «Ringenes Herre», når han gjekk i karakter som «Ivar i Kvelertak».

Foto: Nima Taheri / NRK

Dette var altså mannen som hadde tilført nytt liv til Kvelertak i 2018.

Ivar hadde kjent bandet sidan 2010, då han tilfeldigvis var med som gjestevokalist på ein av dei første hitane, «Blodtørst». Tre dagar etter at Hjelvik var ute, stod han for første gong på scena med bandet som ny frontmann. Han hadde knapp tid på å lære seg 13 låtar, før han skulle opptre med Kvelertak på ein festival 20 minutt unna heimstaden, Moi.

Det heile blei ein happening. Han blei køyrt inn på festivalområdet med eit teppe over seg. Media og fansen spekulerte i kven som var den nye vokalisten. Wikipedia-artikkelen til Kvelertak blei oppdatert mange gongar i løpet av eit døgn, ein vittigper la inn blant anna Bjarne Brøndbo frå DDE som vokalist ei lita stund.

Men det var altså Ivar Nikolaisen som dukka fram bak teppet. Han trengde to låtar før han kasta seg ut i publikum.

IVAR I KVELERTAK: Han endrar seg når han kjem på scena. Foto: Nima Taheri / NRK

På «Endling» høyrest han meir rabiat ut enn noko sinne. Her skrik han ut agg mot NVE, PST og DNT – heller ikkje kommunereforma får kvile i fred.

Men i skogen med dei forlatne hyttene gjekk tankane ein annan stad. Tons of Rock nærma seg, det var på tide med ei generalprøve.

Kaos

Tre dagar før konserten stod Kvelertak på Parkteatret i Oslo, og det var fullt kaos. Dei skulle køyre gjennom settet med ordentleg lyd og lys, førebu seg, men kvar var alle saman?

Maciek og Bjarte hadde reist til øvingslokalet for å hente ein forsterkar. Marvin hadde spontant sykla til Sørenga for å kjøpe ein basspedal på Finn etter å ha vore misfornøgd med mellomtonen i bassen.

Ein lydmann skjønte at her tok det tid før alle var samla, han gjekk til lunsj.

Gitarist Vidar Landa såg med bekymra mine utover det litt glisne konsertlokalet og noterte at tida gjekk.

– Det er ikkje heilt normalt, sa han.

– Det er normalt for oss, minte Ivar han på.

Håvard hadde akseptert situasjonen, han låg i eit hjørne og las ein rockebiografi.

SKJEBNENS IRONI: Håvard las om den legendariske lydmannen, Glyn Johns, som kom inn i rockemiljøet via naboar som Jimmy Page (Led Zeppelin) og Ian Stewart (Rolling Stones). Håvard konstaterte at det skal ein del fleire steg til for å få noko til å skje dersom ein veks opp i Kristiansund, som han hadde gjort. Foto: Nima Taheri / NRK

Plutseleg dukka heile bandet opp på scena samtidig, nesten magisk, utan at eg heilt forstod korleis det skjedde. Dei køyrde gjennom settet, men Maciek var ikkje heilt fornøgd.

– Vi har faen ikkje utstyr som fungerer, ropte han.

Spissa det seg til?

Foto: Nima Taheri / NRK

Livetrening med Guns N' Roses i publikum

Dagen etter stod Kvelertak igjen på Parkteatret. Ny dag, nye sjansar. No diskuterte dei sceneoppsettet til Tons of Rock-konserten, som inkluderte pyro, fyrverkeri og flagg.

Foto: Nima Taheri / NRK

Dei kika på vermeldinga, som meldte overskya. Perfekt.

Kvifor var veret viktig? Jo, på Tons of Rock skulle dei stige opp på scena bak eit teppe og tanken var at silhuettane skulle visast gjennom teppet før teppefall. Om sola lyste frå feil vinkel, ville ingen sjå dei.

Dei visualiserte at røyken kom, så droppa teppet, så kunne dei springe ut. Som Iron Maiden, sa Håvard, og dei lo.

Dei bekymra seg berre litt for at teppet skulle dette før dei var ferdig med å springe ut. Dette minte meir om tulle-rockedokumentaren «Spinal Tap» enn konfliktane i «Some kind of monster».

Vegen er kort mellom kred og kødd i eit rockeband.

Kvelertak hadde ikkje spelt live på ti månader og trengde livetrening før karrierens største konsert. Difor hadde dei bestemt seg for å spele ein hemmeleg for-konsert på Parkteatret for spesielt inviterte gjestar.

Foto: Nima Taheri / NRK

Foto: Nima Taheri / NRK

No verka det som om dei var meir nervøse for dette enn for å spele for 25.000. Omtrent ikkje sidan Bylarm i starten av karrieren hadde dei spelt på ei så lita scene.

Nervane begynte å kome til syne, dei trakk seg unna og inn i skalet sitt, bak scena. Framfor scena hadde teppet kome opp, og lokalet var fylt med vener, kjenningar og frivillige frå Tons of Rock, som hadde fått tilbod om å vere publikum.

Introlåten gjekk over anlegget, og eg såg silhuettane til bandet bak teppet. Dei begynte å spele. Så fall teppet ned, og dei eksploderte. Full gass frå første sekund. «Rogaland skal brenna igjen», gaula Ivar og la hovudet bakover.

Foto: Nima Taheri / NRK

Gitaristane og bassisten hoppa opp og ned frå forsterkarane, Håvard hamra laus bak trommesettet.

Foto: Nima Taheri / NRK

I publikum stod to medlemer frå Guns N' Roses, som var i byen for å spele på same festival som Kvelertak. Gitarist Richard Fortus og trommis Frank Ferrer stod og nikka til Kvelertak-tekstene om «den jævla kommunen». Få la merke til dei. Dei såg ut som heilt vanlege publikummarar der dei tok video med mobilane, på ein sånn godt vaksen måte, ikkje fødd med naturleg mobilgrep i handa slik som den yngre generasjon.

Oppmøtet var spesielt stas for Vidar, som er stor fan av Guns-en. Etter siste tone speida han utover salen og såg heltane stå der og klappe.

SPEIDAR ETTER GUNS-EN: Vidar Landa møtte manageren til Guns N'Roses i 2013, då Kvelertak spelte i LA. Sidan har dei halde kontakten. Ei stund gjekk det til og med rykte om at Slash kunne dukke opp på Kvelertaks konsert. Foto: Nima Taheri / NRK

Kvelertak var godt fornøgde og nervane la seg i bandet. Eg, derimot, begynte å kjenne på intensiteten frå sjølve oppdraget, at dei skulle headline Tons of Rock.

Grubling

Neste dag drog eg opp på Ekebergsletta, tok ein titt på hovudscena og blei blåst av banen då eg såg kor gigantisk scena var. Vakna opp klokka fire morgonen etter og kaldsveitta. Korleis kunne nokon gå opp dit? No når eg hadde blitt kjent med Kvelertak og såg at dei berre var folk, dei også, av kjøt og blod og nervar, gjekk dette faktumet inn på meg.

Men dei hadde gjort det før. Det var ikkje dette dei først og fremst var redd for.

– Det er jo dette vi kan, hadde Vidar sagt då eg spurte om han var nervøs.

Ivar hadde påpeikt at dersom dei ikkje kunne dette, etter å ha øvd to gongar i veka sidan januar, så var det noko alvorleg gale.

Foto: Nima Taheri / NRK

Krisene verka langt unna no. Eg grubla. Var alt snakket om katastrofar berre image? Var eg ein naiv dust som rått hadde slukt Kvelertaks historieforteljing? Media elskar jo kriser, publikum er også interessert i drama i band, og dette aspektet gjorde kanskje dei hyggelege typane i Kvelertak litt farlegare?

Akkurat no føltest min kollaps nærmare enn Kvelertak sin. Artikkelen hadde vekse til eit monsterprosjekt, eg var langt nede i kaninholet.

Likevel klarte eg ikkje å sleppe denne krise-historieforteljinga, av to grunnar. Det eine var kjensla i rommet av at ting kunne snu når som helst. Dynamikken mellom dei seks svinga fram og tilbake, dag for dag.

Det andre var ambivalensen i kommentarane til bandet. Kvar gong eg var i ferd med å legge frå meg narrativet om at her var det fare på ferde, kom det eit «men». Det var som om dei merka mi jakt på krisene og ville halde den i live!

Som då vi snakka om at Kvelertak hadde fått seg manager, og Vidar tørt kommenterte:

– Det var ikkje utan grunn at vi ville ha manageren til a-ha.

MANNEN I SKUGGANE: Kim Paulsen har jobba tett med bandet sidan 2013 og er sjef i Petroleum Records. Foto: Nima Taheri / NRK

a-ha er, i tillegg til å vere eit suksessfullt band, kjent for ein del krangling internt.

Eg forsøkte å få klarleik i kva som føregjekk i Kvelertak med Vidar og Ivar.

– Det kan ta slutt når som helst, står det i pressemeldinga. Kor reelt er det?

– Ja, det er dramatisk, men vi skriv ikkje rockehistorie med innestemme. Greitt at vi øver frå ti til to, men vi gjer det jo ikkje berre på tull, dette her, sa Ivar.

Vidar nikka.

– Nei, det er ramme alvor. Det er ei sinnssjuk stemning og ting kan oppstå. Men vi er jo eigentleg ganske private også, det er veldig mykje som haldast innanfor. Så dei store skildringane av Kvelertak er på ein måte berre eit lite innblikk i dei tinga vi for det meste held for oss sjølve.

– Då eg kom inn her så visste eg ikkje kva eg skulle forvente, men ting verka jo veldig triveleg, eigentleg. Er det berre at det er roleg i denne perioden, eller får eg ikkje sjå det som eigentleg skjer?

– Nei, øvingane går ganske greitt, sa Ivar.

Å øve saman var lettare å handtere, enn å bu oppå kvarandre på turné.

Ikkje alle hadde lest presseskrivet, ein gong, der Kvelertak blei skildra som ein supernova som kunne eksplodere når som helst.

– Slik er det uansett med alle ting i livet, sa Bjarte då eg spurte om det var fare for at Kvelertak kunne ryke.

LÅTGENERALEN: Musikken startar som regel med Bjarte. For han er ikkje Kvelertak først og fremst metall, meir hardrock eller punk. Han er opptatt av å mikse ulike sjangergrep for å få den ekte Kvelertak-sounden. «Føler det på kroppen når det er bra. Berre instinkt, liksom.» Foto: Nima Taheri / NRK

Tons of Rock

Laurdag 24. juni. Folk kraup over Ekebergsletta som tørste nashorn på ein savanne. Det var fjerde dag med festival, dei var dehydrerte og jævlige og på jakt etter ny drikke i glaset. Sola stod høg og knallvarm på himmelen, dei som ikkje var på øljakt klumpa seg saman ved lydtelt og buer der det fanst ein flekk med skugge.

Kvelertak-teppet var heist, i kveld skulle sletta brenne.

Foto: Nima Taheri / NRK

Ein familie på fire hadde sete seg heilt fremst med ryggen til scena for å ta opp plass, mange timar før konserten. Mor, far og to søner på 10 og 12 år. Dei var blodfans. Kva var det dei likte så godt ved Kvelertak?

Gitarane. Råskapen. Energien. Og 12-åringen la til: viking-greiene, han tenkte på dei norrøne referansane i tekstene og uttrykket.

Backstage var det roleg og konsentrert stemning. Det var som om Kvelertak slappa betre av no når konserten nærma seg.

Marvin fauk forbi med ein sigar, Vidar tok ein titt på pyrolista og Maciek sat på ein krakk og spelte gitar kopla til hovudtelefonar.

Foto: Nima Taheri / NRK

Ivar var i djup samtale med to frå teamet, Bjarte styrte unna med eit smil og ein handbevegelse som viste at han var nervøs, også Håvard gav eit kjapt smil før han gjekk til sitt.

Sidan sist eg såg dei, hadde bandet vore på konsertar på sletta. Vidar hadde hengt med Guns N’ Roses og meldte framleis med dei. «See you soon,» hadde trommisen skrive til Vidar, «håpar det», sa Vidar blidt då han viste fram meldinga.

Etter lydprøve klokka 12 på føremiddagen hadde bandet slappa av på kvar sine kantar. Ivar fortalde at han hadde sitte på hotellrommet og sett på direktesending av Wagner-hæren som marsjerte inn mot Moskva. Følgt dramaet minutt for minutt. Han visste ikkje enno om han skulle stagedive i dag. «Scena er tre meter høg. Det kan bli pinleg».

Ti minutt før dei skulle på, stod Kvelertak og klemte bak scena. Dei samla seg i ein ring, la hendene oppå kvarandre, akkurat som band på film, før dei strekte armane i taket. Yeeeeeeah!

Foto: Nima Taheri / NRK

Foto: Nima Taheri / NRK

Framfor scena hadde teppet gleppe litt, publikum ytst til høgre kunne skimte Maciek og Bjarte, før teppet falt, akkurat slik Kvelertak hadde planlagt. Måsane letta frå Ekebergsletta. Då, når Kvelertak var på scena i karakter som Kvelertak, tok det heilt av.

Foto: Nima Taheri / NRK

I løpet av konserten klatra totalt over 900 fans opp på skuldrene til kvarandre, kasta seg over havet av hender og surfa fram til rekkverket framfor scena, der dei blei henta ut av vaktene.

På eit tidspunkt måtte Ivar be publikum om å roe litt ned. Det hjelpte ikkje.

Foto: MARIA ROGIRSDOTTIR / NIMA TAHERI / NRK

Så blei det stagediving.

Foto: Nima Taheri / NRK

Han avslutta som vanleg showet med å vrenge t-skjorta og drikke sin eigen sveitte.

Foto: Nima Taheri / NRK

Etter at Kvelertak hadde spelt den siste låten, «Bråtebrann», der dei proklamerte at alt skulle bli til oske og mold, kom dei tilbake på scena og delte ut setlister til fansen. Håvard tok seg til hjartet, stod der ekstra lenge og tok inn barndomsdraumen. Så forsvann dei bak scena.

Ei fyrstikk over ei tønne med TNT

Neste gong eg trefte Kvelertak, var dei tilbake på øvingsrommet. Tons of Rock-plakatane hadde bleikna, shortsane var bytta ut med jeans, og dei var i gang med ny giv etter ein lang sommarferie.

Konserten hadde av mange blitt kalla Kvelertaks beste. No venta nye milepælar. Albumslepp, norges- og europaturné. Det betydde nye diskusjonar - og potensielt nye kriser.

Skulle dei bruke same introlåt til dei nye konsertane eller lage ein ny? Bandet sat spreidd rundt i rommet, eg var tilbake i hjørnet mitt og såg korleis småpraten utarta seg til ein diskusjon, som deretter eskalerte, til fyrstikka nesten var oppi kruttønna.

Då var det nokon som tok grep og sa: «No øver vi».

Dei dura i gang med «Døgeniktens kvad», ein seig og hard låt frå den nye plata. I ein augneblink såg eg det lyne i blikka mellom Bjarte og Marvin, men dei heldt seg i skinnet.

KONSENTRERT: Bjarte tilbake på øvingslokalet. Foto: Jørn Veberg / NRK

ENDA EIT SKRIK: Denne dagen, etter å først ha skrike seg gjennom den nye setlista, måtte Ivar spele inn ti ekstra skrik på mobilen til ein musikkvideo-regissør som skulle ha sitt. Foto: Jørn Veberg / NRK

Eg hadde vore med på øvingar og konsertar og fått eit innblikk i bandets indre dynamikk. Eg hadde forventa å finne eit band i krise, men konkluderte med at Kvelertak var eit sterkt band, som heldt intrigane unna media og klarte å levere når dei skulle. Likevel trudde eg på denne kjensla dei hadde, av at ting kunne ta slutt når som helst. 50 års rockehistorie underbygde påstanden. Simon and Garfunkel krangla så busta fauk og dei var to. Beatles slo opp og dei var fire.

Kvelertak er seks.

Og kanskje er det så enkelt. Der folk er samla over lengre tid, blir dynamikken sett under press. Konseptet «å spele i band» er tufta på mange folk i same rom, dag etter dag. Uansett kor stor suksess ein har, slepp ein ikkje unna livets enkle trivialitetar.

Der eg først hadde tenkt at platetittelen «Endling» betydde at dette var Kvelertaks siste album, såg eg no ei ny tyding. Ein endling er ein stabeis som har overlevd medan alle andre har døydd.

Ein av forsommardagane på øvingsrommet hadde Kvelertak diskutert kva band som kom til å vere igjen når alle dei store banda var døde. Når Guns N’ Roses og Iron Maiden endeleg hadde gitt seg.

SISTE MØTE: Eg forlét Kvelertak der eg først møtte dei. No venta spelejobbar i Noreg og Europa, før dei for første gong skulle spele i Mexico, på ein festival. Foto: Jørn Veberg / NRK

– Er det Volbeat, då, i 20 år til, hadde Håvard spurt lattermildt.

Kunne det vere Kvelertak?

Det var her strengen hadde begynt å dirre igjen, då eg spurte Ivar og Vidar om Kvelertak var her om ti år, og eg fekk to ulike svar samtidig.

– Ja, sa Vidar.

– Nei, sa Ivar.

– Om ti år, definitiv. Det trur eg, sa Vidar.

– Det må bli med ein annan vokalist i så fall, sa Ivar, litt oppgitt.

Eg såg bort på Vidar, det var nesten som om han pinefullt gjennomgjekk den prosessen i hovudet igjen, før han valte å la kommentaren gå, praten gjekk vidare, og snart var det som om ingenting hadde blitt sagt.

«Endling» er ute 8. september. Deretter reiser Kvelertak på noregs- og europaturné.

Hei! Hei! Noko du brenn inne med etter å ha lest dette? Tips? Då kan du sende ein e-post. Eg skriv utelukkande lange saker om kultur - alt frå ming-vasar til Mario til musikk. Du finn alle sakene våre her.

