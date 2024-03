Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Hollywoodprodusent Jerry Bruckheimer har kunngjort planer om å omstarte «Pirates of the Caribbean»-filmene.

Norske Joachim Rønning, som regisserte siste «Pirates of the Caribbean»-film, kan være aktuell som regissør for den nye filmen.

Omstarten av filmserien vil ofte ha helt nye skuespillerne, og kan velge en helt ny historie i samme univers.

Siste «Pirates of the Caribbean»-film ble lansert i 2017, med Johnny Depp i hovedrollen som sjørøverkaptein Jack Sparrow.

Det er til ComicBook.com Bruckheimer kunngjør planer om å omstarte den verdenskjente filmfranchisen.

– Vi kommer til å omstarte «Pirates», så det er lettere å sette sammen fordi du ikke må vente på visse skuespillere, sier han ifølge nettstedet.

Flere av de medvirkende foran og bak kameraet på «Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge» på premiere i Hollywood i mai 2017. Fra venstre: Produsent Jerry Bruckheimer, regissør Espen Sandberg, skuespillere Brenton Thwaites, Geoffrey Rush, Johnny Depp, Javier Bardem, Orlando Bloom, Kaya Scodelario og regissør Joachim Rønning. Foto: AFP

ComicBook snakket med produsenten bak filmer som «Armageddon» (2006), «Pirates of the Caribbean»-filmene og «Top Gun: Maverick» (2022) i forbindelse med en kommende film, men benyttet anledningen til å spørre om det kommer mer av de kjente franchisene.

Bruckheimer påpekte at mens det med «Top Gun» er vanskelig å si, på grunn av en ikonisk skuespiller knyttet til filmene, nemlig Tom Cruise, er det altså klart for mer av «Pirates of the Caribbean».

Ny start for filmserien

Ordet Bruckheimer bruker er «reboot», som er når man starter et kjent konsept på nytt.

Forklaring av omstart, nyinnspilling, forløper, oppfølger og avlegger Ekspander/minimer faktaboks Det er lett å bli forvirret i en tid der Hollywood stadig lager nye filmer og serier som er forbundet med kjente konsepter. Her er en kort forklaring: Omstart (reboot): Man starter et kjent konsept eller franchise på nytt. Da brukes ofte helt nye skuespillere, ny historie og nye rollefigurer, men innen et univers seerne kjenner fra før. Eksempler: «Star Trek», «Fargo», «Dynastiet» Nyinnspilling (remake): En ny versjon av kjent film eller serie. Som oftest helt nye skuespillere, men historien er oftest tilnærmet lik. Ofte lages det egne nyinnspillinger i ulike land - som TV-serien «Broen» som fikk både amerikansk og fransk-britisk versjon eller nyinnspilling. Eksempler: «Dune», «The Thing», «Cats» Forløper (prequel): Som navnet antyder, en film eller serie som finner sted tidligere i tid enn originalen. Ofte en opprinnelseshistorie. Eksempler: «Prometheus», «Red Dragon», «Wonka» Oppfølger (sequel): En film eller serie der handlingen kronologisk følger etter originalen og ofte har i hvert fall noen av de samme skuespillerne. Eksempler: «Top Gun: Maverick», «Blade Runner 2049», «Terminator 2: Judgement Day» Avlegger (spin-off): En film eller serie som bare er (fjernt) beslektet med et kjent konsept eller franchise. Historien kan finne sted mange hundre år før eller etter originalen, og handler ofte om helt andre slekter eller andre deler av det kjente universet. Eksempler: «House of the Dragon» (fra «Game of Thrones»), «Frasier» (fra «Cheers»), «Better Call Saul» (fra «Breaking Bad») OBS: Noen av begrepene er delvis overlappende, som med «The Godfather Part II», som kan regnes både som en forløper og oppfølger til «Gudfaren». «Mad Max: Fury Road» kan regnes både som en oppfølger og en omstart, og «The Lord of the Rings: The Rings of Power» er både en forløper og en avlegger.

Ofte kan en omstart forveksles med en nyinnspilling, som også bruker nye skuespillere, men en omstart kan også velge en helt ny historie i samme univers.

«Spider-Man» er ett eksempel på en film-franchise som har fått flere omstarter.

Syv år siden forrige film

Forrige og femte «Pirates of the Caribbean»-film fra Disney, «Salazar's Revenge», kom i 2017. Da var norske Joachim Rønning og Espen Sandberg regissører.

Siden da har hovedrollen i «Pirates»-serien så langt, Johnny Depp som spilte sjørøverkapteinen Jack Sparrow, vært involvert i en skandaleombrust rettssak mot eksen Amber Heard.

Rettssaken endte med at Depp vant, men deretter anket Heard og partene inngikk forlik.

Norsk samarbeid med Bruckheimer

Joachim Rønning, derimot, har fortsatt å lage filmer med Disney og Jerry Bruckheimer.

I januar i fjor bekreftet Rønning til VG at han skal regissere kommende «Tron: Ares» med Jared Leto – en selvstendig oppfølger til «Tron» (1982) og «Tron: Legacy» (2010). Det antas at Disney-filmen kommer i 2025.

Regissørene Joachim Rønning og Espen Sandberg på filmpremiere på «Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge» i Oslo i 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB

I tillegg har Rønning nylig regissert «Young Woman and the Sea» med Bruckheimer som produsent. Den er ventet på kino i år.

På filmdatabasen Imdb står «Untitled Pirates of the Caribbean Project» under Rønnings kommende filmer, men dette er ikke bekreftet. NRK har forsøkt å kontakte Rønning onsdag uten hell.

Kiera Knightley og Johnny Depp i den aller første «Pirates»-filmen fra 2003: «The Curse of the Black Pearl». Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures Norway

Det har lenge gått rykter om en sjette «Pirates»-film, ifølge blant andre Variety og The Hollywood Reporter. De skriver at Margot Robbie i 2022 var knyttet til en mulig sjette film.

Alle de fem tidligere filmene spilte inn over 650 millioner dollar på verdensbasis. «Dead Man’s Chest» (2006) og «On Stranger Tides» (2011) spilte begge inn over én milliard dollar.