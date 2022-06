Kjennelsen i rettssaken mellom Amber Heard og Johnny Depp er klar

Kjennelsen vil bli offentliggjort klokken 21 norsk tid, ifølge flere amerikanske medier.

Alle de sju jurymedlemmene må være enige for at det skal bli en dom i saken. Dersom de ikke har lyktes å komme til en enstemmig kjennelse, blir det ingen vinner.

Det blir heller ingen ny rettssak, slik som tilfellet ville ha vært i en straffesak. Dette er en sivil sak, og da fører uenstemmig jury utelukkende til at ingen seirer.

Dommeren skal lese opp kjennelsen. Flere melder at Amber Heard trolig dukker opp.

Johnny Depp har spilt konsert i London tre dager på rad, noe som tyder på at han ikke kommer til å være i rettslokalet i Virginia når kjennelsen offentliggjøres.

Skuespiller Amber Heard under den seks uker lange rettssaken i Virginia, USA. Foto: Evelyn Hockstein / AP

– Mat for media

Rettssaken mellom skuespillerne Johnny Depp og Amber Heard har fått enorm oppmerksomhet over store deler av verden.

De siste fire ukene har rettssaken blitt omtalt over 200 ganger i norske medier.

– Beskyldningene rettet mot meg har vært som mat for media, sa Johnny Depp for noen uker siden.

Johnny Depp hilser på fans i det han forlater retten 27. mai. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Saksøkt for millioner av dollar

Den offentlige krangelen mellom Depp og Heard blusset først opp i 2018.

Heard publiserte en kommentar i Washington Post der hun refererte til seg selv som «en offentlig figur som har opplevd vold i nær relasjon».

Ifølge Depp var det han som ble anklaget for å stå bak volden som Heard skrev om i kommentaren. Selv om hun aldri spesifikt nevnte han, mente han at det var tydelig hvem hun siktet til.

Kort tid etter kommentaren i Washington Post publiserte den britiske avisen The Sun et oppslag.

The Sun anklaget Johnny Depp for å være en konebanker. Faksimile fra 3. november 2020. Foto: The Sun

«Depp er en konebanker» stod det i store bokstaver. Han saksøkte avisen for ærekrenkelse, men tapte i retten.

Nå saksøker han sin ekskone for det samme: Ærekrenkelse, som følge av kommentaren hennes i Washington Post. Summen han krever er 50 millioner dollar.

Men Heard har også et søksmål med seg til rettshuset i Virginia. Hun òg saksøker Depp for ærekrenkelse. Hun ønsker det dobbelte av Depp: 100 millioner dollar.

Vil ikke se ekskona i øynene

På et tidspunkt var Depp og Heard et av Hollywoods største par.

De møttes under innspillingen til filmen «Rum Diary» i 2009. Kjærligheten blusset opp ved første kyss, ifølge Depp selv. Skuespillerparet giftet seg i 2015, seks år etter at de først møttes.

Johnny Depp og Amber Heard poserer for kameraene rød løper mens de fremdeles var sammen. Foto: TIZIANA FABI / AFP Foto: TIZIANA FABI / AFP

Nå nekter Depp i det hele tatt å se på Heard.

Ikke én eneste gang har han sett på henne under rettssaken. Selv ikke når hun har sittet i vitnestolen, rett ovenfor han.

Depp har tidligere uttalt at hun aldri skal få se hans øyne igjen. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

– Fyller nyhetskriteriene

Kommunikasjonsrådgiver Svein Tore Bergstuen mener det er to grunner til at denne saken har blitt fulgt over hele verden.

– Først og fremst så fyller den de fleste nyhetskriteriene, sier Bergstuen

Han trekker frem at det er en sterk konflikt som folk kan relatere seg til ettersom det handler om et forhold og ekteskap. I tillegg er det en aktualitetssak: den foregår nå.

For det andre så er det snakk om superkjendiser.

– Det er en stor sak over hele verden så da går det en slags automatikk i Norge i å følge den også, sier Bergstuen.

Han mener det store mediefokuset rettssaken har fått er på sin plass, selv om viktigheten av den kan diskuteres.

Bergstuen stiller seg også seg kritisk til de som direkte sender rettssaken med detaljerte og til dels bisarre beskyldninger og historier om blant annet rusmisbruk, overgrep og vold.

– Selv om det er i USA, så må man gjøre seg noen pressetiske vurderinger om man skal sende dette direkte for da slipper man kontrollen for hva som publiseres, sier han.