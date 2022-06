Mannen som nektet å bli liggende

Da kjennelsen kom, virket det som om vi burde sett den komme. Skuespiller Johnny Depp lyktes med alt han prøvde på. Han klarte å bryte ned sin ekskone Amber Heards troverdighet og få henne dømt for ærekrenkelser etter at hun skrev en kronikk der hun beskrev seg selv som en kvinne som hadde vært utsatt for vold i hjemmet.

For to år siden tapte Depp en lignende sak i London, der han hadde gått til søksmål etter at avisen The Sun hadde omtalt ham som en «konebanker».

Depp-saken kan slik sett vise seg å være et vannskille.

Denne gang stilte han med et større arsenal av advokater og vitner, og sørget for at et globalt publikum av fans, motstandere og kikkere gjentatte ganger fikk Heard beskrevet som ustabil og voldelig fra vitneboksen. Det ble spilt av lydopptak fra krangler mellom de to der hun var hånlig og aggressiv, og innrømmet å ha slått ham. Dette stemte ikke med bildet hun hadde gitt av seg selv som et rent offer.

Samtidig ble også Depps egne mørke sider brakt frem i lyset, inkludert svært grove tekstmeldinger han hadde skrevet om Heard. Parets samlivsterapeut mente de begge hadde vært voldelige. Hele saken, som ble direktesendt fra rettssalen, ble et portrett av et dysfunksjonelt forhold der Heard og Depp, som begge var vokst opp med voldelige foreldre, etter alt å dømme brakte frem noe gammelt og grimt i hverandre.

Johnny Depp og Amber Heard på filmfestivalen i Venezia i 2015. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Det som trådte frem, var også en historie som var mer sammenfiltret og kompleks enn hva kulturen vår liker å forholde seg til. Fordi det er så vanskelig å vite hva som har skjedd mellom to personer bak lukkede dører, ender saker som denne ofte med å handle om troverdighet.

Fremdeles kan vi ikke si at vi vet akkurat hva som skjedde på kammerset i Depps og Heards eksplosive ekteskap.

Historisk har kvinner ofte opplevd å bli avfeid eller bagatellisert når de fortalte om vold og overgrep, fordi det alltid var en mulighet for at de som ikke ønsket å tro dem, kunne sette spørsmålstegn ved alt de sa.

Når #metoo-kampanjen fikk slik voldsom kraft da den skylte innover verden i 2017, hadde det dels å gjøre med oppdemmet raseri fra skarer av kvinner som hadde valgt å tie fremfor å risikere å få ryktet sitt ødelagt.

Men det var tilfeller der #metoo gikk vel langt i motsatt retning. Saken som startet det hele, opprullingen av rekken av overtramp og overgrep begått av Hollywood-mogul Harvey Weinstein, var nidkjært researchet av New York Times’ reportere, som hadde bedt sine kilder om å legge frem gamle tekstmeldinger og løse psykologer fra taushetsplikten for å belegge sine historier om seksuell trakassering og utpressing.

Saken var vanntett og uangripelig. Etter at Weinstein falt, måtte også flere andre stjerner og store fisker som hadde misbrukt makten sin i år og tiår trekke seg tilbake i vanære. Men i noen av oppgjørene som fulgte ble en anklage nærmest ensbetydende med en dom. Noen menn fikk karrieren sin ødelagt uten at historiene som ble fortalt om dem ble gått etter i sømmene.

Skuespiller Johnny Depp lyktes med alt han prøvde på.

Anklagene mot den amerikanske senatoren Al Franken skulle for eksempel vise seg å være svakt fundert og til dels politisk motivert. Men da detaljene bak saken ble kjent, hadde Franken for lengst blitt presset til å gå av.

Faren for justismord lå latent i #metoo, om ikke juridisk, så sosialt og kulturelt. Depp-saken kan slik sett vise seg å være et vannskille, kanskje det første eksemplet på at en mann kan kjempe seg tilbake etter å ha blitt en paria.

Bevisstgjøringen om at sak kan være mer sammensatt enn hva den ene parten hevder, eller helt annerledes, er et rent gode. Alle som er anklaget må ha anledning til å forsvare seg, og muligheten til å vinne frem. Ingen har vondt av å bli minnet om dette.

Men på andre måter er oppgjøret mellom Heard og Depp nedslående. Johnny Depps tallrike og glødende fans har havnet i en slags allianse med en gruppe som har sett med mistro på #metoo generelt, og brukt de siste ukene på å slynge hån og hets og alskens konspiratoriske beskyldninger mot Amber Heard.

Amber Heard og søsteren Whitney Heard (til venstre) forlater rettssalen etter at dommen har falt. Foto: Lamkey Rod/CNP/ABACA / Abaca

Hjulpet av robotkontoer og algoritmer førte dette til en demonisering uten like, som uten tvil vil skremme ofre for vold og overgrep om å stå frem med sin historie, dersom de tror de kan bli utsatt for noe lignende.

For fremdeles kan vi ikke si at vi vet akkurat hva som skjedde på kammerset i Depps og Heards eksplosive ekteskap. Denne rettssaken handlet tross alt ikke egentlig om hvem som var voldelig mot hvem, men om Heards historie om hva som hadde skjedd var såpass fordreid at hun begikk en forbrytelse ved å gi ektemannen en entydig skurkerolle.

Det er mye som er uvisst også i fremtiden. Amber Heard anker kjennelsen. Seieren til tross kan det hende saken har satt så mange blåmerker på Johnny Depps omdømme at han vil streve med å få så store roller som han en gang kunne regne med – i en karriere som uansett var svakt på hell, og som var basert på store, kommersielle prosjekter og dovne oppfølgere snarere enn de portrettene av følsomme og eksentriske menn som gjorde ham til stjerne i utgangspunktet, en gang på det søkende nittitallet.

Men uansett står han igjen som mannen som nektet å bli liggende nede. Nå er det Heard som har falt, og Depp som er på vei oppover igjen, etter at de begge har trukket hverandre langt, langt ned.

