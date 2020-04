Pandemien gir TV-selskapene store utfordringer

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er hektiske dager for dem som planlegger hva som skal gå på norske TV-skjermer denne sommeren og høsten. Koronapandemien har ført til at mange produksjoner enten er flyttet på, satt på vent eller avlyst.

I tillegg kommer det store hull i sendeskjemaene til flere av kanalene når internasjonale arrangementer som Eurovision Song Contest, sommer-OL og fotball-EM er avlyst eller utsatt.

Pardans med avstand

– Akkurat nå vet vi ikke hva som skjer. Vi hadde planer om å lage mange programmer som skulle ha gått i sommer og til høsten. Men jo lengre tid det går, jo vanskeligere blir det å gjennomføre, sier kanaldirektør og publisher i TV 2, Trygve Rønningen, til NRK.

TV 2 har flyttet innspillingstidspunktet for noen produksjoner, mens andre programmer er satt på vent for å se om de lar seg gjennomføre på en forsvarlig måte. Et av programmene det kan spøke for dersom restriksjonene blir langvarige, er «Skal vi danse».

Kanaldirektør og publisher i TV 2, Trygve Rønningen, ser utfordringer knyttet til «Skal vi danse» i disse tider. Foto: Eivind Senneset / TV 2

– Det blir vanskelig å gjennomføre pardans med to meters avstand mellom deltakerne, sier Rønningen lakonisk.

Uklar skjebne for«Ex on the beach»

Tiltakene for å unngå koronasmitte har de siste tre ukene medført en markant økning i TV-seingen, ifølge Kampanje. Men selv om kanalene kan glede seg over dette, er det tørke i reklamemarkedet, og dermed inntektssvikt.

Nordic Entertainment Group (Nent), med blant andre TV 3, Viasat 4 og Viaplay, har måtte stramme inn livreima. De har varslet et kostnadskutt på nesten 800 millioner norske kroner.

Restriksjonene i samfunnet går selvsagt ut over innholdsproduksjonen, og flere innspillinger er satt på vent. Men høstens «Paradise Hotel» på TV 3 og Viaplay er allerede i boks i og med at sesongen ble spilt inn nå i vinter.

En annen lettkledd realityserie som er populær hos seerne, er «Ex on the Beach». Serien har vært planlagt som en av årets store satsinger for Discovery, og planen var å sende serien både nå på våren og til høsten. Høstutgaven skal etter planen i produksjon til sommeren.

– Vi jobber med ulike alternativer og scenoarioer rundt dette, sier operativ leder i Discovery, Espen Skoland, til NRK.

Også for NRK har krisen fått konsekvenser for TV-tilbudet. Det har blitt gjort tilpasninger ved at programmer som «Nytt på nytt», «Lindmo», «Alle mot 1» og «Kåss til kvelds» har gått uten publikum. Samtidig har «Gullrekka» blitt utvidet, mens «Folkeopplysningen» er utsatt til høsten.

Etter planen skulle NRK sende nasjonale markeringer for frigjøringsjubileet 8. mai, som nå er avlyste, samtidig som at 17. maifeiringen blir annerledes i år enn tidligere år.

– Vi jobber nå med å finne ut hvordan NRK likevel skal få markert disse viktige datoene for publikum, sier TV-sjef Arne Helsingen i NRK.

Må flytte flere reality-serier

Hos TV-produksjonsselskapene, som lager innhold til kanalene, er det også store utfordringer.

Administrerende direktør Erlend Røeggen i Nordisk Film TV sier at det meste handler om å skyve flest mulig av de planlagte produksjonene til senere på året.

– Den originale sesongen av «71 grader nord» skulle egentlig på tur i april og mai. Den må flyttes. «Robinson» skulle i gang på Filippinene i juni. Den må flyttes. «Gullruten» skulle vært produsert 9. mai i Grieghallen, men den er også utsatt. Vi håper vi får avviklet den tidlig til høsten, men det er for usikkert å banke en dato nå.

VG-lista er blant de større planlagte TV-produksjonene som er kansellert. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Administrerende direktør Ingvild Daae i Monster sier at de har måttet pause alle dramaproduksjoner som var eller skulle i opptak april og mai, samt en rekke andre produksjoner.

– Kun enkelte prosjekter med små team fortsetter med opptak i disse dager. Alt som er i etterarbeid eller utvikling går som normalt, fra hjemmekontor og med digitale møter. Heldigvis er det kun VG-lista som er kansellert, sier hun.

Flere av produksjonsselskapene NRK har snakket med opplever at kanalene fortsatt er interessert i å kjøpe inn innhold, og at det tenkes kreativt med å lage innhold under de rådende restriksjonene.

Daae tviler derfor på at norske seere bare må belage seg på repriser til høsten og vinteren.

– Det er nok kreativitet og vilje til å få opp nye produksjoner som er gjennomførbare i disse tider.