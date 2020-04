Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Frigjøringsdagen 8. mai 1945 er en av de største begivenhetene i Norges historie. I år markerer vi 75 år i frihet. Slik kan det dessverre ikke bli på grunn av koronaviruset, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, under pressekonferansen onsdag.

Det blir stadig færre veteraner igjen fra andre verdenskrig, og regjeringen hadde planlagt å hedre disse på 8. mai sammen med tidsvitner fra krigen. Bakke-Jensen påpeker at mange av veteranene naturlig nok er i risikogruppen for Covid-19-smitte.

– For å begrense faren for smittespredning vil programmet på Akershus festning kun bestå av bekransning, flaggheis og salutt. Det inviteres ikke gjester eller publikum, sier han.

Bakke-Jensen sier man i stedet vil bruke neste års til å hedre dem som bidro i militær og sivil motstand under 2. verdenskrig.

Frigjøringsdagen har tradisjonelt vært en dag hvor vi hedrer våre krigshelter fra andre verdenskrig.

Forsvarskomiteen anbefalte Stortinget i 1996 at 8. mai skulle utvides til å være nasjonal veterandag.

Beslutningen om innføring av veterandagen ble fattet i 2010, og den første markeringen fant sted i 2011. Forsvarsdepartementet la i den forbindelse opp til en større markering med nasjonale og lokale arrangementer.

Dagen skal være en festdag hvor alle veteraner som har tjenestegjort for Norge i eller utenfor landets grenser, hedres. Kilde: Forsvaret.no

– Våren blir annerledes

Regjeringens representanter vil heller ikke delta på eventuelle lokale markeringer rundt om i landet i år.

Regjeringen anbefaler at disse også begrenses og holdes innenfor helsemessig forsvarlige rammer.

På dagens pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge fikk helseminister Bent Høie spørsmål om nedskaleringen av frigjøringsdagen betyr at de strenge koronatiltakene vil fortsette i mai.

– Vi har sagt lenge at folk må være forberedt på at våren blir annerledes, når det gjelder de generelle tiltakene som bidrar til å holde smittespredning nede. Det gjelder å holde avstand, og å ha for mange mennesker på et sted, sier Høie.

VIL IKKE DELTA I ÅR: Regjeringens representanter vil ikke delta på lokale markeringer i år. F.v. forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, statsminister Erna Solberg, medaljemottaker Eivind Hovin og Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i forbindelse med frigjørings- og veterandagen 2019.

– De fortjener vår respekt

Forsvarsdepartementet vil sende brev til landets kommuner om endrede rammer for frigjørings- og veterandagen som følge av korona-pandemien.

– Fred og frihet er ikke noe vi har fått gratis, og vi må aldri glemme denne viktige delen av vår historie. 8. mai minner oss om at noen har kjempet og ofret for vår frihet. De skal ha sin del av æren for at vi i dag bor i et fritt demokrati, og fortjener vår respekt, sier Bakke-Jensen.

På samme måte anerkjenner vi den 8. mai også innsatsen til dagens veteraner fra internasjonale operasjoner, avslutter Bakke-Jensen.

De som har deltatt i internasjonale operasjoner i nyere tid eller som på annen måte har gjort seg fortjent til medalje, og skulle fått utdelt disse 8. mai i år, vil få de til neste år.

Årets markering vil gjøres tilgjengelig for publikum gjennom media.