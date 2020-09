Operabesøk sendte Hege ut av Stjernekamp

Hun klarte ikke å få med seg nok publikumsstemmer for sin versjon av det kjente stykket «Habanera (L'amour est un oiseau rebelle)» fra «Carmen» av Georges Bizet.

Regina «Myra» Tucker og Odd Einar Nordheim var de to andre med færrest stemmer etter at publikum hadde sagt sitt. Dermed var det countryartisten fra Biri som måtte reise hjem etter kveldens operaspesial.

– I dag så var folk utrolig flinke, og jeg har gjort noe jeg ikke kan. Det er rettferdig at jeg ryker ut, selv om det er utrolig kjedelig å ikke være med videre, sa hun etter å ha fått beskjeden.

Etter å ha summet seg litt sier Øversveen til NRK at man må være forberedt på å ryke ut med såpass hard konkurranse.

– Jeg hadde mange greier gående med mye teater og en krevende arie. Jeg fant ut etter hvert hvor krevende dette faktisk var, og jeg slet med å holde ritt. Da jeg hadde kommet i havn var jeg ganske overveldet.

I framføringen kurtiserer Carmen en mannlig bekjent, og i Øversveens framføring holdt det på å gå riktig galt.

– Det som skjedde litt uti arien var at buksa til Don Jose revna i skrittet. Vi ble vel nokså forfjamsa begge to.

Selv om det var trist for henne å ryke ut sitter hun i det minste igjen med dette:

– Jeg har sunget opera direkte på NRK!

Nervepirrende

Som vanlig når opera synges i Stjernekamp ble det et visst sprik i prestasjonene.

– Det er like nervepirrende og morsomt hvert år. Kommer de seg helskinnet i mål? Det er tross alt en annen sangstil, et annet språk og det er skuespill, sa dommer Mona B. Riise før alle skulle i ilden.

Stjernekamps faste mentor i denne sjangeren er operalegenden Solveig Kringlebotn, og med seg i ekspertpanelet hadde hun Didrik Solli-Tangen, som kom på andreplass i Stjernekamp i 2017.

Slik var kveldens bidrag og dommernes reaksjoner:

1. Odd Einar

Første artist ut var Odd Einar, som på forhånd slo fast at han er fullstendig uten sangteknikk, men synger på rent instinkt. Operastjerne og fagdommer Solveig Kringlebotn var helt uenig.

– Åååå du var flink! Du har masse sangteknikk og sangglede. Det du sang er noe man bruker for å trene tenorer til å mestre overgangen mellom to registre. Jammen får du til det!

Ole Einar sa selv at dette var en fantastisk opplevelse, til tross for at det er så mange ting å huske på.

– At lyden skal være en elv man henger på. Når man får det til, så er det en god følelse.

«Una furtiva lagrima» fra «Elskovsdrikken» av Gaetano Donizetti. Du trenger javascript for å se video. «Una furtiva lagrima» fra «Elskovsdrikken» av Gaetano Donizetti.

2. Hege Øversveen

Jeg skal være den hotteste dama på torget, sa Hege Øversveen før hun gikk løs på det fyrige sangstykket fra «Carmen».

Kringlebotn kommenterte at Øversveen har gjort en klassereise fra Biri til Sevilla og at hun tok «Carmen» på strak arm.

Didrik Solli-Tangen var mer avmålt.

– Jeg synes du synger fint, men savner mer kraft. Du lever ut Carmen veldig fint i hvordan du ter deg, men savner trøkk i måten du synger på. Og det skulle jo bare mangle.

«Habanera (L'amour est un oiseau rebelle)» fra «Carmen» av Georges Bizet. Du trenger javascript for å se video. «Habanera (L'amour est un oiseau rebelle)» fra «Carmen» av Georges Bizet.

3. Vegard Bjørsmo

– Min stemme er kanskje ikke så veldig opera, jeg snakker lyst og forsiktig. Men i opera må du være så mektig, og ha så mye pondus. Det vanskeligste er å tørre å le og gråte og overdrive, sa 19-åringen fra Karasjok før han stilte på scenen med hvit maling i ansiktet.

Riise var over seg av beundring.

– Det røsker i hjertet når du synger. Tenk at du få til dette! Du er 19 år gammel! Du har minst trening og er de største talentet av alle her. Du formidler og lever deg inn i det, sa hun.

– Du minner meg om meg selv på din alder, sa Didrik Solli-Tangen spøkefullt, før han la til:

– Det låter veldig fint. Du er helt i det, du gir gass, det er smerte og sorg, du holder på tonene. Det er det nærmeste vi har vært opera i kveld, sa han.

«Vesti la giubba» fra «Pagliacci». Du trenger javascript for å se video. «Vesti la giubba» fra «Pagliacci».

4. Ingeborg Walther

20-åringen fikk Solveig Kringlebotn til å føle at hun var i en opera for første gang denne kvelden.

– Du var en stor skuespiller, sang bra teknisk og bevegde deg bra. Jeg koste meg!

– Dette har jeg grua meg til hele sommeren. Men NÅ er jeg ferdig, sa Walther som hadde forberedt seg godt:

– Faren min jobber på en folkehøyskole, og der er det mange rom som ikke brukes om sommeren. Jeg har åst meg inne der hver dag for å øve i tilfelle jeg måtte synge opera.

«Voi che sapete» fra «Figaros Bryllup» av Wolfgang Amadeus Mozart. Du trenger javascript for å se video. «Voi che sapete» fra «Figaros Bryllup» av Wolfgang Amadeus Mozart.

5. Emil Solli-Tangen

Broren til Didrik måtte vel anses for å være på hjemmebane i denne sjangeren, og fikk stående applaus.

– Så godt å lene seg tilbake og vite at dette kommer til å gå kjempebra. Og det gjorde det, sa Solveig Kringlebotn.

Broren istemte.

– Jeg er stolt av deg i dag. Du kommer inn med et enormt modig sangvalg, stiller med kun piano og fyller rommet.

«Io conosco un giardino» fra «Maristella» av Giuseppe Pietri. Du trenger javascript for å se video. «Io conosco un giardino» fra «Maristella» av Giuseppe Pietri.

6. Myra

Bergens-rapperen Myra har oppriktig uttalt at hun ikke kan synge, og var godt utafor komfortsonen da opera sto på programmet. Likevel fikk hun mange klapp på skuldra.

– Jeg lo, men det var fordi jeg lurte på om det var moderne musikk i stedet. Det var ikke helt opera, men jeg vil si til operamiljøet: Du gjorde ditt aller beste selv om du nok ikke kommer til å invadere operascenen, sa Mona B. Riise.

Solveig Kringlebotn beskrev framføringen som «rap møter opera møter kabaret».

– Veldig personlig stil. Og Carmen som type har du helt på plass.

«Seguidilla» fra «Carmen» av Georges Bizet. Du trenger javascript for å se video. «Seguidilla» fra «Carmen» av Georges Bizet.

7. Alex Rosén

Entertaineren skapte høy stemning i studio med sin energiske framføring.

– Jeg ble så imponert, du har øvd skikkelig mye. Du mista pusten litt innimellom, og jeg kjente at jeg prøvde å holde takten for deg. Likevel: Det var så utrolig mye bedre enn jeg hadde forventet. DU er en entertainer. Rossini lagde kanskje denne for Rosén?, sa Riise.

«Largo al factotum» fra «Barbereren i Sevilla» av Gioachino Rossini. Du trenger javascript for å se video. «Largo al factotum» fra «Barbereren i Sevilla» av Gioachino Rossini.

8. Sandra Lyng

Sandra Lyng røk egentlig ut av Stjernekamp sist uke, men fikk en ny sjanse på grunn av trøbbel med stemmeavgivningen.

Hun fikk skryt etterpå av Kringlebotn, som ga mosjøværingen tydelig sekundering under framføringen.

– Du var nå skjønn da. Du har en vakker klang på stemmen. Du var litt av sted underveis, men kom deg inn igjen med en gang igjen. Det låt ordentlig som opera, var dommen til stjernesopranen.

– Jeg synes det låter kjempefint, Sandra. Klangen er på rett plass, sa Solli-Tangen

«Lascia ch'io pianga» fra «Rinaldo» av Georg Friedrich Händel. Du trenger javascript for å se video. «Lascia ch'io pianga» fra «Rinaldo» av Georg Friedrich Händel.

9. Knut Marius Djupvik

32 år gamle Djupvik fikk fram de store følelsene hos Didrik Solli-Tangen:

– Jeg kjenner deg jo vagt, og jeg hadde store forventninger. Men du innfrir til de grader. Fraseringene, endingene, intensiteten. Du imponerer meg i dag.

Djupvik fortalte etter framføringen at han med dette hadde nådd et høyst personlig (og kanskje noe smalt) mål her i livet.

– Da Idol kom i 2003 sang folk bare en sang, og det syntes jeg var kjipt. Jeg ville vise mange ulike stilarter på audition, men det gikk ikke. Da håpte jeg at det skulle komme et program hvor man måtte synge ulike sjangere, og at man kunne synge opera, for da skulle jeg synge Nessun Dorma, og DET har jeg nå gjort.