Kvar julaftan benker fleire hundre tusen nordmenn seg framfor tv-en for å sjå den snart 50 år gamle filmen «Tre nøtter til Askepott».

Snart får vi sjå den i ny drakt.

Og i dag kjem traileren til den nye filmen «Tre nøtter til Askepott», som er ein ny versjon av den austtyske-tsjekkoslovakiske filmen frå 1973.

– Det er stort for oss å endeleg få kunne vise levande bilde frå filmen som vi har jobba med så lenge. Eg er så stolt av det vi har laga, seier regissør Cecilie Mosli.

Askepott trailer Du trenger javascript for å se video. Askepott trailer

Laga i Noreg

Heile filmen har blitt spelt inn i Noreg. Sjølv om store delar av innspelinga etter planen skulle gå føre seg i utlandet, blei den på grunn av pandemien, flytta hit til lands.

Sjølv om vêret har vore ustabilt og til tider veldig kaldt, er ho glad for at heile filmen var spelt inn i Noreg.

– Det var eit lykketreff, da har vi fått filma vakker norsk natur. Det har vore enormt hyggeleg.

SPENT: Regissør Cecilie Mosli gleder seg til å vise fram filmen til publikum. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Skal overraske

Sjølv om filmskaparane har prøvd å hylle originalen, har dei også tatt grep for å gjere filmen meir moderne.

Mellom anna var det viktig for regissøren å gjere Askepott meir feministisk.

– Eg vil at mine døtrer skal sjå denne filmen, og sjå ei jente som er tøff, og tør å stå opp for seg sjølv. Det same gjeld for prinsen. Det handlar om å gi unge menneske mot til å vere seg sjølv.

MODERNE: Filmskaparane har tatt fleire grep for å gjere filmen meir moderne Foto: Nordisk Film

Moderniseringa kjem fram mellom anna i rollelista, kor filmskaparane har prøvd å finne skodespelarar som representerer store delar av Noreg.

Dei har også endra på stemora og ste-søstrene. Folka bak filmen har gjort dei meir til mobbarar, som dei trur fleire kan relatere seg til.

Regissøren er klar over fallhøgda til filmen, men filmskaparen understrekar at det er heilt vanleg å lage nye versjonar av gamle filmar, eller nye versjonar av gamle eventyr.

– Eg håpar folk ser på filmen som eit supplement, og ser både den gamle versjonen og denne versjonen. Eg veit at folk kjem til å ha meiningar om den nye filmen, og det får vi berre stå i.

Regissøren ynskjer at filmen skal overraske, samstundes som den skal vere ein hyllest til originalen.

HYLLES: ein nye versjonen skal vere ein hyllest til originalen Foto: DEFA-studio für Spielfilme

Gir meining å lage ny versjon

«Tre nøtter til Askepott» frå 2021 er ikkje den einaste av sitt slag. Det har vert laga mange nye versjonar av gamle historier, mellom anna «Reisen til julestjerna» frå 2012. Filmkritikar i NRK, Birger Vestmo, meiner det er rom for ein ny versjon.

– Den gamle filmen er så avgjort eit produkt av si tid, med rom for både fornying og forbetringar.

Sjølv om publikumspotensialet er stort, trur Vestmo likevel at folk kjem til å sjå den nye filmen med betenkelegheiter. Mange nordmenn har eit sterkt forhold til originalen.

– For å lykkast må nyinnspelinga truleg innfri publikums forventningar til scener og stemningar som på ein måte «må» med, som bogeskyting i skogen, ein skikkeleg slem stemor og eit storslege slottsball. Samstundes må historia blir tilført nokon nye element og perspektiv for å gjere filmen frisk og relevant for eit moderne publikum.