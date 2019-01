Ny interiørtrend: Nå skal bøkene stå feil vei i bokhylla

Boligstylist Carolina Ljung i Oslo er én av dem som har kastet seg på den nye boktrenden med å sette bøkene med bokryggen inn mot veggen.

– Å snu bøkene feil vei er en ting man legger merke til, som samtidig ser veldig bra ut.

Ljung har holdt på med det i ett års tid, etter at hun ble inspirert av bilder av bøker feil vei på design-appen Pinterest.

Carolina Elin Sofia Ljung i LuxBostyle lever av å gjøre boliger mer attraktive for salg. Foto: Petter Sommer / NRK

Begynte som et «crazy» eksperiment

Så vidt NRK har klart å finne ut, dukket fenomenet for første gang opp i Norge allerede i 2010, men da bare som et «crazy» eksperiment som ble omtalt i Dagbladet.

De siste tiden har derimot folk over hele verden begynt å sette bøkene feil vei i fullt alvor. Nå har også møbelgiganten IKEA tatt grepet i bruk i sine varehus.

– Vi er selvfølgelig klar over trenden, men vi setter bøkene feil vei først og fremst for å fremheve møblene og hjeminnredningen vi selger, sier Troels Mathisen som er senior kommunikasjonsrådgiver i IKEA.

Fra status til dekor

Den kjente interiørstylisten Kirsten Visdal har også lagt merke til at flere snur bøkene feil vei i hylla. Hun sier at vi nå har tilbakelagt mange år med en svært minimalistisk stil, der bøkene ofte ikke har hatt noen plass.

Nå er en mer personlig stil moderne, og da bruker kreative og designbevisste mennesker bøkene på en annen måte.

– Før var det status å ha en stor bokhylle for å vise at du hadde utdannelse og var belest, men nå er bøker rett og slett blitt et dekorelement, sier Visdal.

Interiørstylist Kirsten Visdal. Foto: Petter Sommer / NRK

Problemet er at bøkene har så mange ulike farger på ryggene, noe som fører til at de bryter med resten av interiøret. Mange har funnet ut at det blir mer harmonisk å sortere bøkene etter farge, men noen vil altså gå enda lenger.

– Desperat og upraktisk

Andre er imidlertid mer kritiske til den nye boktrenden, og mener den er noe overfladisk tull.

Én av dem er forfatter og bokelsker Anne B. Ragde.

– Jeg går bestandig bort til bokhyllene til folk og studerer hva de har der. Og hvis jeg bare ser en flate med hvitt papir, så tenker jeg at dette må være noen kulturelle rennesteinsmennesker.

Forfatter Anne B. Ragde synes den nye boktrenden er noe skikkelig tull. Foto: Stein Roar Leite

Ragde ler også av det upraktiske ved den nye boktrenden, og legger til at den hadde vært helt umulig å følge for henne selv.

– Jeg har 5000 bøker og må selvfølgelig se hvor boka er. Det er helt på jordet, spør du meg. Dette må jo være folk som er helt desperate etter å være trendy.

– Lett å gjøre narr

Interiørstylist Visdal innrømmer at hun selv til dels følger trenden hjemme i huset sitt på Stabekk i Bærum.

– Det er lett å gjøre narr av folk som snur bøkene feil vei, og det virker veldig overfladisk. Men jeg tenker at de også er glad i bøkene sine, men på en annen måte.

Boligstylist Carolina Ljung ber folk som hisser seg opp om ikke å ta den nye boktrenden så alvorlig, og etterlyser humoristisk sans hos folk.

– Alle trenger ikke å like dette her. Det er en trend, og trender kommer og går.

– Kundene som kommer til meg vil gjerne ha en helhet i hjemmet sitt. Og da kan en løsning være å snu bøkene, legger hun til.