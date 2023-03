NRK-sjefen om Sophie Elise-samarbeid: – Avtalen er for vanskeleg å vidareføra

– Då pressemeldinga kom i går, var det overraskande for oss, men resultatet er ikkje overraskande, seier kringkastingssjefen Vibeke Fürst Haugen.

NRK konkluderer med at dei kommersielle bindingane til dei to profilane er for omfattande til at det kan kombinerast med løpande podkastproduksjon for NRK.

– Denne avtalen er for vanskeleg for oss å vidareføra, og me har vore i dialog med dei om nokre rammer og føresetnadar som andre oppdragstakarar har, siger Haugen.

Jobbar med vegen vidare

Manager for Williams, Wilde Siem, opplyser til NRK at dei no jobbar med kva som blir vegen vidare for podkasten.

Det har førebels ikkje lukkast NRK å få ein kommentar frå Isachsen etter brotet, men på Instagram torsdag kveld skriv Isachsen at det er overraskande at NRK verkar usikre på valet sitt:

«NRK sa «ja» til Sophie og Fetisha godt informert, vel vitande om kva me lever av og truleg med eit ønske om å nå dei me treff med innhaldet me har laga i ei årrekkje. Det er derfor overraskande for oss at NRK berre nokre månadar seinare verkar usikre på valet sitt».

Fungerande direktør Charlo Halvorsen for Marienlystdivisjonen i NRK seier at leiinga ikkje visste om at dei to influensarane kom til å bryta samarbeidet.

– Me visste ikkje om det før me såg det i avisene. Men det var nok nokon som jobbar nærare med dei i produksjonen som fekk vita det nokre minuttar før det blei sendt ut pressemelding.

– Kva tenker du om at Isachsen skriv at ho er overraska over at NRK blei usikre på valet sitt?

– Me gjekk inn i avtalen med Sophie Elise og Fetisha med opne auge og visste kva me risikerte. Ei evaluering av dei første månadane gjorde at me endra rammevilkåra, då førte det til brot, seier Halvorsen.

Sofie Steen Isachsen og Fetisha Williams var tilknytt NRK gjennom podkasten «Sophie og Fetisha» fram til torsdag kveld. Oppdragsgivaren deria var NRK Underholdning. NRK Nyheiter arbeider journalistisk uavhengig med denne saka.

– Viktig å prøva samarbeidet

Kringkastingssjefen forklarer at det er mange oppdragstakarar i NRK som har anna verksemd enn utanfor arbeidet i NRK, som er regulert gjennom avtalar.

– Me prøvde denne gongen å inngå eit samarbeid med ein influensar som har høg kommersiell aktivitet, og så ville me ha løpande podkastproduksjon gjennom året. Me prøvde nokre rammer rundt det som viste seg å bli for vanskeleg, seier Haugen.

Ho understrekar at det var viktig å prøva dette samarbeidet.

– NRK skal ha stort ytringsrom, me skal testa nye ting og må vera modige. Så må me hausta erfaringar og læra av det.

NYTT: Kringkastingssjefen seier i ei pressemelding torsdag kveld at NRK ville prøva noko nytt. No erkjenner ho at samarbeidet blei for vanskeleg. Foto: Anton Lier / Anton Lier / NRK

I ei pressemelding torsdag kveld takkar fungerande direktør Charlo Halvorsen for Marienlystdivisjonen i NRK dei to influensarane for samarbeidet.

Spelte inn podkast

Tysdag møttest NRK Underholdning og Isachsen sitt management til ein samtale om korleis avtalen hennar med mediehuset er bygd opp.

Samtidig spelte Isachsen og Williams inn podkast hos NRK, noko dei begge opplyste om på Instagram.

Der kommenterte Fetisha pressekorpset utanfor NRK.

– Det er så mykje styr utanfor NRK-bygget i dag, eg lurer på kvifor, seier Fetisha.

– Eg lurer på om det er fordi det er nokre kjendisar her.

– Ja, lurer på om det er nokre kjendisar som skal spele inn podkast. Håpar dei fekk tak i dei, svarer Fetisha.

NRK har i dei siste samtalane med managementet til Isachsen snakka om dei økonomiske bindingane hennar.

Eit moment i samtalane har vore om Isachsen skal kunna ha inntekter frå andre kommersielle samarbeid i perioden ho lagar podkast for NRK, får NRK Nyheiter opplyst.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen tok opp det same i ein kommentarartikkel på Nrk.no torsdag.

Blussa opp etter Instagram-bilde

Sofie Steen Isachsen, best kjent som Sophie Elise, var knytt til NRK med podkasten «Sophie og Fetisha», som ho har saman med venninna Fetisha Williams.

Podkasten hadde premiere på NRK 28. september 2022 med denne introduksjonen:

«Sophie er ute av rehab, Fetisha er ute av 71° Nord og begge har flytta inn i eit rosa, pelskledd studio i NRK. Premiere på ny pod frå favorittinfluensarane dine!»

Isachsen sin avtale med NRK fekk ny merksemd etter at ho søndag 12. februar publiserte eit bilde på Instagram, som seinare blei sletta.

På bildet såg ein Isachsen og ein annan influensar. Den andre heldt ein liten pose, tilsynelatande med kvitt pulver, i den eine handa. Det er ikkje kjent kva posen inneheldt.

Verken Isachsen eller kvinna som heldt posen har kommentert kva han inneheldt.

Isachsen har skrive på Instagram at bildet aldri skulle vore lagt ut.

Kringkastingsrådet har fått 4130 klager etter at bildet blei lagt ut.

Det er likevel ikkje bildet som har vore tema i dei siste møta mellom NRK og Isachsen.