Samarbeidet mellom Sophie Elise og NRK er historie

VG omtalte pressemeldingen først.

– NRK har ønsket at dagens avtale skal endres på en måte som legger sterke begrensninger på vår øvrige kommersielle virksomhet. Jeg har ikke ønske om eller anledning til å legge ned resten av min virksomhet for å redde omdømmet til NRK, og vi ser oss derfor nødt til å avslutte samarbeidet, sier Sophie Elise i pressemeldingen.

Skjermdump fra Sophie Elises Instagram-konto torsdag kveld. Foto: Sophie Elise

Det heter i meldingen at Isachsen og Williams sin beslutning om å avslutte samarbeidet er veloverveid. De sier NRK i utgangspunktet har vært fornøyd med innholdet, men mener at de siste par dagene har opplevd en endring i holdninger fra NRK sin side.

– Vi har takket nei til andre og mere lukrative tilbud for å kunne samarbeide med NRK, og vi angrer ikke på det. Det har vært lærerikt og utviklende å jobbe med en så stor og proff organisasjon, og vi var klare til å utvikle konseptet videre, sier Williams.

På Instagram uttrykker Isachsen at arbeidet med NRK-podkasten «Sophie og Fetisha» har gitt mersmak.

– Vi er stolte av podkasten vi skapte sammen med fantastiske kolleger i NRK Underholdning og er takknemlige for alt de har lært oss. Og mer podkast, det blir det – om enn på en annen plattform.

Sophie Elise ønsker fortsatt å jobbe med podkast – bare ikke fra NRKs lokaler. Foto: Petter Nielsen

Sofie Steen Isachsen har vært tilknyttet NRK gjennom podkasten «Sophie og Fetisha». Hennes oppdragsgiver var NRK Underholdning. NRK Nyheter arbeider journalistisk uavhengig med denne saken.

Snakket om kommersielle bindinger

Det har vært flere møter mellom NRK Underholdning og Isachsen de siste dagene.

Ifølge NRK Nyheters opplysninger har møtene blant annet dreid seg om hvordan Isachsens avtale med NRK er bygd opp, og om hun skulle få ha andre kommersielle inntekter mens hun er engasjert av NRK.

I andre prosjektavtaler har man ofte en definert periode der man får betalt for prosjektet, samt en periode i forkant og etterkant, hvor man også får betalt. Såkalte gjerder, for å sikre at ikke kommersielle bindinger kommer i konflikt med hverandre.

Det har blant annet Jørgine Vasstrand, kjent som Funkygine, hatt med NRK når hun er programleder for «Norges tøffeste».

– Jeg er i kommersiell karantene både før, under og etter sendeperioden. Det innebærer at jeg ikke får jobbe kommersielt, får ikke ha andre samarbeidspartnere, og får ikke promotere egne produkter, har Vasstrand sagt til NRK Nyheter.

Slettet bilde

Bakgrunnen for de siste ukenes kontroverser er et bilde Sophie Elise la ut på sin egen Instagram. Det ble senere slettet.

På bildet så man Sophie Elise og en annen influenser. Den andre holdt en liten pose, tilsynelatende med noe hvitt pulver, i den ene hånda. Det er ikke kjent hva posen inneholdt.

Det har stormet kraftig rundt Sophie Elise og NRK siden influenseren la ut dette bildet av seg selv og en annen influenser. Foto: SKJERMDUMP INSTAGRAM

– Jeg har ikke for vane å være spesielt nøye på bildene jeg legger ut. Jeg skulle poste en bildekarusell, slik jeg ofte gjør, skriver Isachsen på sin egen Instagram-profil fredag forrige uke.

Hun skriver at hun studerte bildene på avstand, før hun valgte ut et knippe som skulle gå i en såkalt bildekarusell på det sosiale mediet.

– Da jeg ble oppmerksom på bildet, ble det fjernet etter bare tre minutter. Publiseringen var uansett mitt ansvar, og noe slikt vil ikke skje igjen, skriver hun.