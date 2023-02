NRKs samarbeid med Sophie Elise

NRK har et bredt og unikt oppdrag. Gjennom vedtekter og NRK-plakaten er det formulert mer enn 50 punkter med konkrete krav og forventninger.

Vi skal ha et rikt og mangfoldig tilbud i alle sjangre og være til for alle – unge som eldre.

Det var noe av bakgrunnen for at vi i fjor lette etter nye stemmer til vår podkastsatsning.

Debatten som går nå handler om én av våre 58 podkaster og en av mange kvinneligere podkastprofiler, nemlig Sofie Steen Isachsen, bedre kjent som Sophie Elise.

Sophie Elise provoserer mange, og mange mener mye om henne.

Saken er sammensatt, og vi har brukt tid på å sortere. Her vil jeg løfte frem tre perspektiver ved saken.

NRK skal ha et stort ytringsrom

Debatten kan gi inntrykk av at Sophie og Fetishas podkast er det eneste tilbudet NRK har til unge lyttere. At dette er NRKs tilbud til de unge. Det er det altså ikke.

NRK har et variert tilbud til unge på både lyd, TV og nett.

Sophie Elise provoserer mange, og mange mener mye om henne. Vi mente, da vi engasjerte henne – og jeg mener fortsatt – at det er plass til hennes stemme i vår miks av innhold.

Jeg mener også at mye av det som er sagt om Sophie Elise er unødvendig krast.

Podkasten Sophie og Fetisha har det siste halvåret delt direkte og ærlig av sine erfaringer og liv, men også snakket åpent om mental helse og psykiske problemer, rusproblemer, om rasisme og hatefulle ytringer.

Dette er viktige temaer i mange unge menneskers liv. Når de to snakker om disse temaene, mener jeg det er godt allmennkringkasterinnhold.

Podkasten Sophie og Fetisha har det siste halvåret delt direkte og ærlig av sine erfaringer og liv, men også snakket åpent om mental helse og psykiske problemer, rusproblemer, om rasisme og hatefulle ytringer. Foto: Petter Nielsen

NRK skal ta vare på oppdragstakere

Så har vi saken som er kilden til de siste ukers debatt: Instagrambildet som dukket opp sist søndag.

Da vi ble kjent med dette, gjorde vi det vi alltid gjør når det oppstår saker av en slik karakter: Vi tok et møte, forsikret oss om at alle parter forstår og følger våre interne leveregler.

På generelt grunnlag kan jeg si hvordan slike møter foregår. Leder gjør klart hvilke retningslinjer som gjelder og hva vi forventer av alle som er tilknyttet NRK.

Dersom det skulle være rusmidler involvert, gjør vi NRKs holdning tydelig.

I sånne saker har NRK et viktig ansvar som arbeidsgiver og oppdragsgiver om å ta hensyn til de som er ansatt eller leverer innhold til oss.

Influenser-samarbeid er presseetisk krevende

Den siste ukens debatt har også løftet frem flere viktige, prinsipielle diskusjoner om influenser-samarbeid, både internt i NRK og offentlig.

At NRK- profiler har kommersielle samarbeid, er ikke en ukjent problemstilling.

I slike tilfeller passer vi på å bygge gjerder rundt programinnholdet i form av tid før og etter publiseringsperioden.

I tilfellet med Sophie Elise, har vi ikke tatt godt nok innover oss hvor omfattende den kommersielle virksomheten er – og mer generelt hvor krevende det er å ha tilstrekkelig løpende kontroll opp mot presseetikken og våre interne retningslinjer.

Vi skal derfor sette oss ned med Sophie Elise i nær fremtid og diskutere hvordan vi skal håndtere dette, og hvorvidt det er forenelig å være influenser og NRK-oppdragstaker på fulltid samtidig.

Å prøve noe helt nytt skaper ofte debatt.

Veien videre

Influensere i Norge er et kulturfenomen i vår tid, og NRK ønsket derfor å utforske denne kulturen og knytte til oss en av dem.

Å prøve noe helt nytt skaper ofte debatt. Jeg mener likevel det er viktig å sortere, vise hensyn og respekt, selv når debatten blir følelsesladet.

Vi sa også at vi ville høste erfaringer. Det har vi gjort. Nå skal vi evaluere.

Det vi allerede vet er at dette er en vanskelig sak, med flere sider, som har blitt krevende for NRKs omdømme, akkurat som at jeg vet at den har vært krevende for Sophie Elise.

Det er jeg lei meg for.