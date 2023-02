Sophie Elise etter Instagram-bråket: – Ekstremt lei meg

– Det har vært stille fra meg en stund. Det er ikke fordi jeg ønsker å gjemme meg, eller fordi jeg ikke har et ønske om å ta konsekvensene.

Slik åpner Sophie Steen Isachsen, bedre kjent som Sophie Elise, en uttalelse i en story på sin egen Instagram-profil freda formiddag.

– Bildet skulle aldri vært lagt ut. Jeg har ikke ønsket å romantisere noe, og for det er jeg ekstremt lei meg, skriver hun.

– Mest av alt er jeg lei meg overfor alle jeg har skuffet.

Slettet Instagram-bilde

Bakgrunnen for de siste ukenes kontroverser er et bilde Sophie Elise la ut på sin egen Instagram. Det ble senere slettet.

På bildet så man Sophie Elise og en annen influenser. Den andre holdt en liten pose, tilsynelatende med noe hvitt pulver, i den ene hånda. Det er ikke kjent hva posen inneholdt.

– Jeg har ikke for vane å være spesielt nøye på bildene jeg legger ut. Jeg skulle poste en bildekarusell, slik jeg ofte gjør.

Sophie Elise er tilknyttet NRK gjennom podkasten «Sophie og Fetisha». Foto: Petter Nielsen

Hun skriver at hun studerte bildene på avstand, før hun valgte ut et knippe som skulle gå i en såkalt bildekarusell på det sosiale mediet.

– Da jeg ble oppmerksom på bildet, ble det fjernet etter bare tre minutter. Publiseringen var uansett mitt ansvar, og noe slikt vil ikke skje igjen, skriver Sophie Elise.

Oppvekker

Hun sier de siste ukene har vært en «wake-up-call».

– Jeg vet hvem jeg er og hva jeg står for, men dette har vært en solid wake up call for meg. Når man står i en situasjon som jeg har gjort nå, blir det krystallklart hva som betyr noe og hvem man vil være, og det har jeg manglet en stund.

NRK-sjef Vibeke Furst Haugen ble grillet av Fredrik Solvang om Sofie Elises NRK-podcast i Debatten torsdag. Du trenger javascript for å se video. NRK-sjef Vibeke Furst Haugen ble grillet av Fredrik Solvang om Sofie Elises NRK-podcast i Debatten torsdag.

Torsdag var saken tema i «Debatten» på NRK1. I studio møtte blant andre kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

– Vi kommer til å gå i dialog med Sophie Elise og finne en annen måte å samarbeide på, sa hun til NRK Dagsrevyen.

– Ikke synd på meg

Torsdag kommenterte også Sophie Elise saken i sin egen podkast.

– Jeg har sett meg selv i denne situasjonen, det er jeg som har gjort det her, sa Isachsen i episoden.

– Jeg synes ikke synd på meg selv. Dette er bare noe jeg må ta. Ja, så der har dere den, la hun til.

NRK Nyheter har ikke lykkes i å få en direkte kommentar fra Sophie Steen Isachsen.

Sofie Steen Isachsen er tilknyttet NRK gjennom podkasten «Sophie og Fetisha». Hennes oppdragsgiver er NRK Underholdning. NRK Nyheter arbeider journalistisk uavhengig med denne saken.