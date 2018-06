Det bekrefter Kim Paulsen i Auroras plateselskap Petroleum Records overfor NRK.

Publiserte trailer i dag

Tim Burton skal regissere en ny versjon av Disney-klassikeren, Dumbo. Foto: PEDRO PARDO / AFP

Tim Burton er en internasjonal stjerneregissør som står bak en rekke storfilmer som Edward Saksehånd, Charlie og sjokoladefabrikken og Alice i eventyrland.

I mars kommer hans neste, en ny versjon av Disney-klassikeren fra 1941 - «Dumbo», om elefanten som kan fly.

Disney publiserte den første traileren til filmen onsdag:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Aurora synger «Baby Mine»

Det er nå kjent at den norske artisten Aurora Aksnes har fått tittelsporet på filmen, og sangen hun synger er «Baby Mine».

Sangen ble opprinnelig sunget av Betty Noyes i filmen fra 1941, og er skrevet av Frank Churchill og Ned Washington.

I filmen er det Dumbos mor som synger vuggesangen mens hun gynger elefantbabyen sin i snabelen.

Sangen ble nominert til en Oscar i 1942, men vant ikke.

Den er senere gjort kjent i en rekke andre versjoner, blant annet av Bette Midler i filmen Beaches, eller Venner for livet, i 1988.

Du kan høre Auroras stemme i den første traileren til filmen (over).

Aurora Aksnes har tidligere gjort seg kjent i utlandet, blant annet gjennom en reklamefilm for varehuskjeden John Lewis i Storbritannia. Foto: Hilde Bjørnskau / NRK

Internasjonal suksess

Aurora Aksnes har også tidligere fått stor internasjonal oppmerksomhet - først da hun fikk offentlig skryt fra den amerikanske artisten Katy Perry i 2015.

Ikke lenge etter fikk også britene øynene opp for stjerneskuddet fra Os i Hordaland, da hun sang Oasis-coveren «Half the World Away» i en påkostet reklamefilm for varehuskjeden John Lewis.

Til Norge 29. mars

Flere kjente navn er med i den nye versjonen av historien om den flyvende elefanten. I traileren som ble sluppet i dag, får man blant annet se kjente skuespillere som Colin Farrell, Michael Keaton og Danny DeVito.

DeVito spiller sirkuseier Max Medici som verver en tidligere sirkusstjerne - Holt Farrier, spilt av Colin Farrell, og hans barn Milly, spilt av Nico Parker, og Joe, spilt av Finley Hobbins - til å ta seg av den nyfødte elefanten med de store ørene, skriver filmnettstedet IMDb.

Filmen handler om et sirkus som sliter, men som gjør et utrolig comeback når de oppdager at den lille elefanten kan fly. I det nye sirkuset gjør Dumbo suksess sammen med luftakrobat Colette Merchant, spilt av Eva Green.

«Dumbo» får norsk kinopremiere 29. mars 2019, og er én av mange Disney-klassikere som kommer i ny drakt i tida framover.