Norsk film vant gjev pris

Prestisjepris til NRK Radioteateret

Serien «Made in Norway” skrevet av Vegard Steiro Amundsen, har vunnet prestisje-tung pris under festivalen «Prix Europa» i Potsdam, Tyskland. Hørespillet konkurrerte med 31 andre produksjoner i Europa og ble tirsdag stemt frem som årets beste radiodrama-serie i Europa. Serien, som handler om norsk våpeneksport, er instruert av Steinar Berthelsen. Arne Barca er lyddesigner mens Sjur Miljeteig har komponert musikken. «Made in Norway» er også nominert for beste lyddesign i Norge, som kåres under Radiodager 2020. Hør hele serien her.