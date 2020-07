No kan dataspel bli omfatta av pengespellova

Halle Berry trakk seg fra rolle

Fredag delte Halle Berry sin entusiasme for en kommende filmrolle som transmann i et Instagram Live-intervju. Mandag bad hun om unnskyldning – og trakk fra seg rollen. Hun fikk hard medfart av kritikere, blant annet for konsekvent å ha feilkjønnet sin potensielle rollekarakter når hun omtalte vedkommende, melder Variety. Mandag unnskyldte Berry seg på Twitter.