Det som skal være lek og moro på nett kan få en alvorlig vending.

For datteren til småbarnsmoren Cathrine Moen Østvold skjedde det som ikke skulle skje. 8-åringen hennes ble bedt om å sende nakenbilder av seg selv på nettsamfunnet Momio til en ukjent bruker.

– Hun kom til meg med iPaden sin og var litt rar i ansiktet. Da fortalte hun «nå har jeg fått en sånn ekkelt melding, mamma». Der stod det «hvis jeg gir deg alle poengene mine, kan jeg få et bilde av tissen din?», sier Østvold.

Store mørketall

Østvold er ikke alene om opplevelsen. I løpet av 2016 mottok norsk politi til sammen 60 henvendelser om mulige overgrep fra de populære nettsidene Momio og Moviestar planet. Dette er spillaktige sosiale medier rettet mot barn.

MØRKETALL: Bjørn-Erik Ludvigsen, politioverbetjent Kripos, tror det er mørketall i hvor mange voksne som prøver å kontakte barn på nett. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Kripos tror at mørketallene er store.

– Som med andre saker med seksuelle overgrep, eller forsøk på seksuell utnytting av barn, så er det trolig store mørketall, sier Bjørn-Erik Ludvigsen, politioverbetjent i Kripos.

– Tallene vi har er de vi får inn fra dem som faktisk melder fra. Det er ofte fra moderatorer og andre ansatte på tjenesten.

LES OGSÅ: Dette er 8-åringenes nye lekegrind

– Henvendelsene vi fikk i fjor er basert på språk som nettsidene mener kan være bekymringsverdig, sier Ludvigsen og understreker at det ikke alltid er voksne som står bak upassende innhold, men at det og kan være barn som sender upassende innhold til hverandre.

Anmeldte saken

Østvold har anmeldt saken til politiet. Datteren bruker ikke lenger Momio.

– Som foreldre var vi altfor naive. Vi tenkte at det var greit å la henne bruke Momio fordi alle de andre barna i klassen var der. Det var en tabbe, og jeg kommer aldri til å tenke på den måten igjen, sier Østvold.

Hun har en klar oppfordring til andre foreldre:

– Denne saken viser hvor viktig det er å snakke med barna på forhånd. Det gjorde vi, og hun kom rett til oss. Hvis ikke hadde hun kanskje ikke visst hvordan hun skulle reagere, sier Østvold.

– Trygt å bruke nettsamfunnene

SIKKERHETSSJEF: Vernon Jones. Foto: Moviestarplanet

Sikkerhetssjef i Moviestar planet, Vernon Jones, sier at de tar barnas sikkerhet på alvor. Av de 60 henvendelsene til politiet, kom de fleste fra dette nettstedet.

– Vi har voksne moderatorer som er trent av eksperter, og filtre som registrerer enkelte ord, sier Jones.

Også direktøren for Momio, Mikael Jensen, mener brukerne kan stole på at nettsamfunnet er et trygt sted å være.

DIREKTØR: Mikael Jensen. Foto: Momio

– Vi gjør nettsiden så sikker som mulig. Vi har et norsk sikkerhetslag som overvåker innhold og som svarer på henvendelser. Vi har også andre sikkerhetssystemer som er utviklet på grunnlag av ti års erfaring. Systemene går gjennom alt som blir skrevet, sier Jensen.

Men Østvold stoler ikke lenger på løftene om sikkerhet.

– Meldingen lå i innboksen i nesten et døgn før den ble lest av datteren min. Den ble ikke oppdaget, så jeg stoler absolutt ikke på at rutinene er gode nok, sier Østvold.

LES OGSÅ: Tiltalt for overgrep mot 8-åring

LES MER OM: Vanskelig å logge barna av telefon og nettbrett