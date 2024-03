Straffeloven § 301 bokstav c, jf. § 299 bokstav a, jf. § 15 for å ha medvirket til at noen har seksuell omgang med barn under 14 år. Voldtekten er grov fordi det særlig legges vekt på den fornærmedes alder på handlingstidspunktet

Straffeloven § 301 bokstav c, jf. § 299 bokstav b for å ha fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Voldtekten er grov fordi det særlig legges vekt på den fornærmedes alder på handlingstidspunktet

Straffeloven § 300 bokstav c, jf. § 299 for å ha fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv og voldtekten omfattet innføring av gjenstander i skjede eller endetarmsåpning

Straffeloven § 299 bokstav a, jf. § 15 for å ha medvirket til at noen har seksuell omgang med barn under 14 år

Straffeloven § 299 bokstav b for å ha fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv

Straffeloven § 301 bokstav c, jf. § 299 bokstav a, jf. §§ 16 og 15 for å ha forsøkt å medvirke til at noen har seksuell omgang med barn under 14 år. Voldtektsforsøket er grovt fordi det særlig legges vekt på den fornærmedes alder på handlingstidspunktet.

Straffeloven § 299 bokstav b, jf. §§ 16 og 15 for å ha forsøkt å medvirke til at noen har seksuell omgang med barn under 14 år.

Straffeloven § 299 bokstav b, jf. § 16 for å ha forsøkt å fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Straffeloven § 302 første alternativ, jf. § 15 for å ha medvirket til at noen har seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

Straffeloven § 302 andre alternativ for å fått et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv.

Straffeloven § 305 bokstav a for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år.

Straffeloven § 311 første ledd for å ha produsert fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, og besittet slike fremstillinger eller forsettlig skaffet seg tilgang til slikt materiale