Netflix lager norsk skrekkserie

Det melder Netflix selv i en pressemelding.

Serien «Blodtur» beskrives som en norskspråklig horrorserie med glimt i øyet, med en ny historie i hver enkelt episode. Totalt er det planlagt seks episoder, melder Netflix.

Det er det norske produksjonsselskapet Monster som skal produsere serien. De er best kjent for NRK-seriene «Nobel» og «Halvbroren».

Serien skal filmes i Norge i løpet av året.

– Den blander horror og mørk, skandinavisk humor på en måte som garantert kommer til å glede seere over hele verden, sier visepresident for internasjonale produksjoner i Netflix, Kelly Luegenbiehl.

Intensiverer i norden etter EU-vedtak

Nyheten om nok en norsk Netflix-produksjon, kommer få måneder etter at NRK i november i fjor skrev at strømmetjenesten finansierer sin første norskspråklige serie, ungdomsserien «Ragnarok».

Strømmetjenesten er allerede i gang med produksjonen av den seks episoder lange serien, som skal filmes i Norge og Danmark i år.

Netflix slapp i fjor sin første danske spenningsserie, «The Rain» og har også en svensk tv-serie, «Quicksand» på trappene i Skandinavia.

I fjor kom et nytt direktiv fra EU, som vil stille et krav om 30 prosent europeisk innhold til strømmebibliotekene.

Kelly Luegenbiehl sa til NRK i november at annonseringen av «Ragnarok» ikke hadde noe med EU-vedtaket å gjøre.

Norske Virke Produsentforeningen har lenge vært kritisk til manglende investeringer fra Netflix i norske produksjoner. Årsaken er at strømmegiganten har sluppet unna avgifter som går tilbake til det norske produksjonsmiljøet, slik dvd-selgere og kinoer er pålagt.

Kjenninger bak kamera

Til å lage Norges andre innslag i Netflix-katalogen, har strømmetjenesten igjen gått for å samarbeide med folk de kjenner fra før.

Skaperne bak den nye serien er Atle Knudsen og Kjetil Indregard, mannen bak tv-serien «Maniac», som i fjor ble nyinnspilt som en amerikansk Netflix-serie.

Også Geir Henning Hopland, en av regissørene bak den delvis Netflix- og NRK-samarbeidet «Lilyhammer», er blant skaperne.

– Monster tror håndfast på styrken av et lokalt perspektiv gjennom hjemmesnekra historier fra lidenskapelige talenter. Blodtur er nettopp et sånt prosjekt, og vi er begeistret over muligheten for å produsere denne unike, norskspråklige serien for et globalt publikum, sier daglig leder Håkon Briseid i Monster Scripted i pressemeldingen.