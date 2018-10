Snart kan en tredjedel av Netflix-tilbudet ditt bli europeisk. Det kan gjøre tjenesten dyrere for brukerne, ifølge Netflix.

Årsaken er at EU-parlamentet i forrige uke ble enige om et nytt direktiv, som kan pålegge globale strømmetjenester som Netflix, HBO og Amazon minst 30 prosent europeisk innhold i bibliotekene sine.

– Fra tid til annen justerer vi planene og prisnivået vårt etter hvert som vi legger til flere tv-serier og filmer, innfører nye produkter og legger til nye produkter. Vi er også nødt til å justere planer og priser i tråd med endringer i de lokale markedene, for eksempel skattlegging og reguleringer, uttaler Netflix til NRK gjennom sitt norske kommunikasjonsbyrå Släger.

I direktivet pålegger EU strømmegigantene å bidra til produksjon av film og tv-serier i landene de opererer, enten ved å lage egne serier eller bidra med penger i nasjonale filmfond.

Kulturdepartementet har varslet at disse tiltakene også vil innføres i Norge, om den godkjennes av medlemslandene i EU-kommisjonen.

Skremselspropaganda

Netflix ønsker ikke å utdype hvorfor de føler behov for å øke prisene, eller hvordan EU-direktivet ellers vil påvirke driften deres i Norge, overfor NRK.

Virke Produsentforeningen fnyser av Netflix' advarsel om dyrere abonnement.

– Det er typisk at slike institusjoner reagerer med å skyve alt over på forbrukeren. Jeg hadde ikke forventet noe annet, sier styremedlem og «Kon-Tiki»-produsent Aage Aaberge.

Han mener EU-direktivet vil sørge for å jevne ut konkurransen på det norske markedet, der internasjonale giganter som Netflix, HBO og Amazon har hatt et konkurransefortrinn.

Norske kinoer må ut med 2,5 prosent av sin bruttoomsetning i avgift til staten. Av ethvert dvd-salg er 3,5 kroner statlig avgift. Til sammenligning har de internasjonale strømmetjenestene vært fritatt lignende skatter og avgifter i Norge.

– Det er rart om internasjonale giganter skal slippe unna, mens mindre nasjonale aktører må betale avgifter, sier Aaberge.

«Kon-Tiki»-produsent Aage Aaberge. Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Han mener det er naturlig og viktig at Norge implementerer reglementet på lik linje med alle andre europeiske land.

– Det blir absurd dersom vi skal bli en frisone for disse store selskapene, sier han.

Les også: Barn vil se flere kvinnelige superhelter

Skal verne norsk kultur

Skattlegging og regulering av internasjonale strømmetjenester, med Netflix i front, har vært en strid i flere land verden rundt.

I Europa startet striden for alvor da Netflix i 2016 saksøkte EU for å ha støttet en «strømmeskatt» tyske myndigheter påla strømmetjenestene i 2012. EU-domstolen avviste søksmålet 17. mai i år.

I et intervju med amerikanske Variety i september, innrømmet konsernsjef Reed Hastings i Netflix at selskapet har et anspent forhold til enkelte land.

Produsentforeningen mener krav om kvotering og avgifter som går tilbake til produksjon av norske filmer og tv-serier, er et viktig element i vernet av norsk språk og kultur.

– Det er selve fundamentet i kulturpolitikken. Vi må sikre et godt tilbud av nasjonale filmer og tv-serier gjennom kvoter, og få tilført kapital som opprettholder den nasjonale produksjonen av filmer og tv-serier Netflix tjener penger på å strømme, sier Aaberge.

Netflix investerer mer i Europa

Netflix påpeker via Släger kommunikasjon at de har investert over to milliarder dollar i europeiske film- og tv-produksjoner siden 2012.

I 2018 har selskapet varslet at de vil bruke en milliard dollar på europeiske egenproduksjoner, såkalte «Originals».

Nylig avslørte Netflix at de skal åpne et nytt europeisk kontor i Paris. Det skjer etter at selskapet har kommet til enighet med franske myndigheter om en skatterate på to prosent av omsetningen deres i Frankrike.

Kontoret i Paris blir selskapets tredje i Europa, etter London og Amsterdam.