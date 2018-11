Twin Peaks-duo gir ut jazzplate

Den mystiske musikken fra TV-serien Twin Peaks, skrevet av Angelo Baldamenti, har brent seg fast i manges ører. Serieskaperen David Lynch og Baldamenti sysla også med et minst like mystisk jazzband på tidlig 1990-tall. Nå har de to bestemt seg for å gi ut denne eksperimentelle jazzen, skriver The Guardian.