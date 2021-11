Nesten alle barne- og familiefilmer er basert på noe som er laget før

– Barn trenger også, som vi voksne, ferske originale historier som speiler hverdagen vår.

Nicholas Sando er produsent i Filmbin, et produksjonsselskap som både har laget nye historier på kino, men også noen gamle eventyr om igjen.

– Det lages nå altfor mange adapsjoner eller såkalte «remakes» av kjente univers for barn, sier han.

Gamle historier om igjen

Det er i noen tilfeller vanskelig å definere nøyaktig hva som kan kalles en barne-, ungdoms- eller familiefilm. Men NRK har gjort et forsøk basert på årbøkene til Film og Kino.

Opptellingen viser at det i løpet av de siste ti årene har kommet litt over 60 barne-, ungdoms- og familiefilmer på kino i Norge.

Kun litt over 10 av disse er filmer med originalskrevne historier. Resten er oppfølgere, nyinnspillinger eller filmer basert på bøker.

– Det er for dårlig, sier Anders Tangen.

Tangen er fersk direktør for utvikling av norsk film i NFI. Foto: NFI

Han er avdelingsdirektør for Utvikling og publikum ved Norsk filminstitutt, det statlige organet som blant annet bestemmer hvilke filmer som skal få penger til å lages.

På spørsmål fra NRK i 2017 om hvorfor det lages så få originalskrevne historier for barn sa daværende avdelingsdirektør ved NFI, Sveinung Golimo, at «de har hatt et prosjekt over flere år for å utvikle flere originale barnefilmer, og håper å se resultater fremover».

Fire år senere vises få resultater.

– Det er en utfordring at produsenter og strømmetjenester i større grad velger kjente barneunivers fordi det er lettere å finansiere og få folk til å kjøpe kinobillett, sier Tangen.

Han oppfordrer filmskapere til å lage mer originalskrevet innhold for barn.

Tre nye nøtter til Askepott

Neste fredag har en av høstens storfilmer premiere i Norge. Musiker Astrid Smeplass har hovedrollen i nyinnspillingen av «Tre Nøtter til Askepott». En film som ifølge Rushprint har fått nærmere 10 millioner kroner i støtte fra Norsk filminstitutt.

Denne mannen har produsert nyversjonen av filmen om Askepott og hennes nøtter. Foto: Privat

Produsent for nyversjonen er Frederick P.N. Howard i Storm Films.

– Dere kunne i teorien valgt å lage film om hva som helst, hvorfor har dere valgt å lage en ny versjon av en film som allerede finnes og som mange er glade i?

– Fordi gode eventyr er laget for å gjenfortelles. Film er et dyrt medium. Vi er derfor avhengig av at folk ser filmen vår for å overleve økonomisk. Som produsent vil man jo også lage noe barnefamilien vil se og som virkelig formidler, sier Howard.

– Så dere har valgt å lage denne filmen fordi dere ville være sikre på at folk går og ser den?

– Vi har laget den fordi det er en fantastisk historie som fortjener å komme i norsk språkdrakt. Men det er klart, vi velger prosjekter basert på både de kunstneriske og de økonomiske forutsetningene.

Filmen, som har norgespremiere 12. november, har et totalbudsjett på 38 millioner kroner.