– Det er ikke bra for Norge som filmnasjon hvis man ikke klarer å øke andelen originalskrevne manus, sier kulturredaktør Alf Kjetil Walgermo i Vårt Land.

ETTERLYSER AMBISJONER: Kulturredaktør Alf Kjetil Walgermo mener for mange norske barnefilmprodusenter velger kjente og trygge konsepter og universer. Foto: NRK

Når «Oskars Amerika» har kinopremiere i mars, blir det den første barnefilmen på seks år som er basert på et originalt manus, og ikke på tidligere barnefilmsuksesser.

Samtidig har det aldri tidligere vært flere norske barne- og ungdomsfilmer på kino.

– Trenger ambisiøse filmskapere

Kjente og kjære navn står i kø på lista over årets premierefilmer: Karsten og Petra, gjengen i «Trio» og traktoren Gråtass blir alle å se på kino i løpet av våren 2017.

– Vi trenger at ambisiøse filmskapere tar filmkunst for barn på alvor, og utvikler originale fortellinger, mener Walgermo.

Kulturredaktøren mener norske produsenter i for stor grad satser på kjente universer og konsepter.

– Dessverre blir det litt for ofte slik at man tar utgangspunkt i univers som er kjent fra før, enten det er bøker eller TV-serier, som allerede har et bredt publikum.

Etterlyser satsingsvilje

TAR TID: Regissør og manusforfatter Torfinn Iversen har brukt mange år på å bringe «Oskars Amerika» til filmlerretet. Foto: NRK

– Det har vært vanskelig å få finansiering, og det har tatt ganske mange år, forteller Torfinn Iversen, som står bak både manus og regi på «Oskars Amerika».

Han gir utholdende støttespillere æren for at finansieringen omsider kom på plass.

– Det har nok å gjøre med at produsenter satser på ting som er trygt og kjent. Derfor går det også lang tid mellom hver originalskrevne barnefilm.

– Hva må til?

– Først og fremst trenger vi produsenter som tør å satse på originalskrevne universer, mener Iversen.

Forventer flere filmer fremover

VARSLER BEDRING: Sveinung Golimo i NFI håper satsingen på flere originalskrevne filmer skal bære frukter i årene som kommer. Foto: NRK

Avdelingsdirektør Sveinung Golimo ved Norsk filminstitutt sier det er en kjent problemstilling at barne- og ungdomsfilmprodusenter går for kjente univers.

– Det er veldig dyrt å produsere en film, og store investeringer som skal gjøres. Dermed blir det fort til at man satser på noe som er trygt og kjent.

Golimo innrømmer at det har gått altfor lang tid siden forrige gang et originalmanus fant veien til filmlerretet, men er trygg på at det ikke skal gå seks år til neste gang.

– Vi har hatt et prosjekt over flere år for å utvikle flere originale barnefilmer, og håper å se resultater fremover.

– Ser NFI på originalskrevne filmer som risikoprosjekt?

– I de støtteordningene der vi gjør kunstneriske vurderinger, er det en fordel med originalskrevne manus. Men innenfor de kommersielle støtteordningene, sitter det nok litt lengre inne, sier Golimo.