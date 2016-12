Nå kommer den amerikanske versjonen av «Skam»

Simon Fuller har skapt store internasjonale TV-suksesser som «Idol», «So You Think You Can Dance», og var dessuten mannen bak popgruppa Spice Girls.

Nå har han kjøpt rettighetene til å produsere «Skam» for det amerikanske tv-markedet. Planen er å lage en amerikansk sesong allerede i løpet av 2017.

– «Skam» har potensial til å bli en innflytelsesrik serie i Nord-Amerika, hvor vi ikke har noe lignende. Det viser at Norge og Skandinavia er i front på innovasjon og kreativitet, og jeg er stolt av å være med å gjøre «Skam» tilgjengelig for et mye større publikum enn i dag, sier Fuller til NRK.

Tro mot originalen

Fuller tok kontakt med NRK i juni og var på Marienlyst i august. Siden da har forhandlingene om rettighetene pågått, frem til kontrakten ble underskrevet denne uken.

– «Skam» er en viktig serie fordi den har et helt spesielt innhold, laget med ærlighet og integritet for et yngre publikum. Serien er ledende i hvordan den utforsker ulike kanaler og plattformer for historiefortelling, sier Fuller.

BESØK FRA USA: Her er Simon Fuller på besøk hos Skam-redaksjonen i august. Fra venstre: Ole Hedemann, Simon Fuller, Håkon Moslet og Marianne Furevold-Boland. Foto: NRK

Redaksjonssjef i NRK P3, Håkon Moslet, er stolt over avtalen med Fuller.

– Det har vært viktig for oss å være trygg på at han kan lage en god versjon av«Skam» i USA. Vi opplever at Fuller er en mann som forstår kjernen i serien og som er fascinert av publiseringsformen til «Skam». Han ser på serien som noe genuint nytt, sier Håkon Moslet, redakasjonssjef i NRK P3.

– Hvor nært vil den internasjonale versjonen være den norske handlingen og karakterene der?

– Intensjonen hans er at den skal være tro mot originalen med mange av de samme kvalitetene.

– Hvor mye penger får NRK for et slikt rettighetssalg?

– Hvis det blir produksjon, og det blir en suksess, så kommer det en del penger tilbake til NRK. Men det er ikke det viktigste for oss.

Flere ønsker å kjøpe rettighetene

Det har, ifølge Moslet, vært flere som har vært i kontakt med NRK med et ønske om å kjøpe rettighetene.

– Han var det første og den beste. Og så har det kommet flere til i løpet av høsten.

Kommer dere til å vurdere å selge rettighetene til flere?

– Nå vil vi først og fremst fokusere på sesong fire her hjemme som kommer til våren. Så kommer det etterhvert en versjon i USA. Og så får vi se om det blir noe mer, sier han.

New York Times omtaler også saken, og kaller «Skam» en internasjonal kulthit.