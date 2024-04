Nå kan kunstig intelligens lage sangen du ber om

Ber du den nye KI-tjenesten Suno lage en sang, gjør den hele jobben for deg. Gir du den for eksempel en slik bestilling:

«Lag en fangende poprock-sang sang om hvor utrolig bra nettsiden nrk.no er, og hvor viktig det er å formidle objektive nyheter for å styrke demokratiet.»

... får du for eksempel noe sånt:

HAR HØRT VERRE: Vi testet KI-tjenesten Suno og ba den lage en hyllest til NRK.no

Ut fra den prompten kommer da hele sangteksten, låten og til og med det grafiske omslaget på albumet.

Rask utvikling

– Plutselig kommer en ny tjeneste som blåser alle andre forsøk på dette av banen. Selv vi som følger veldig nøye med på denne teknologien stopper opp og sier «wow», sier teknologirådgiver Eirik Solheim i radioprogrammet Dagens på P1.

Solheim er for tiden i permisjon fra jobben i NRK for å jobbe med kunstig intelligens.

Teknologirådgiver Eirik Solheim.

Suno er basert på språkmodellen ChatGPT, og kom i en ny, rask og åpent tilgjengelig versjon i mars. Den store endringen fra tidligere versjoner er at lydkvaliteten på låtene har blitt forbedret, og at vokalene høres mindre syntetiske ut.

Platebransjen er kritisk

– KI er en veldig stor utfordring innenfor opphavsrettigheter, innenfor hele kunst- og kulturbransjen, sier Cathrine Nyheim, nestleder i Creo til NRK.

Cathrine Nyheim, nestleder i Creo. Foto: Creo

De arbeider for rettighetene til utøvende kunstnere, og ønsker å vite opprinnelsen til dataene som brukes for å trene kunstig intelligens: I dette tilfellet hvilken musikk som er brukt for å trene ChatGPT. Dersom dette er musikk som har opphavsrett, vil de jobbe for at artistene som har laget denne musikken, skal få sin del av inntektene fra KI-tjenester.

I mellomtiden kan vi trolig forberede oss på mange KI-genererte russebuss-låter og konfirmasjonssanger utover våren.

I radioprogrammet Dagens kan du høre mer om saken. Der får du også høre nasjonalsangen og fjellvettreglene i ny drakt: