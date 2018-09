Tirsdag begynner Googles stemmestyrte assistent å snakke norsk, etter flere år som fremmedspråklig.

Google Assistant er teknologigigantens svar på Apples «Siri» og Amazons «Alexa», en funksjon som gjør det mulig å snakke med operativsystemet ditt.

– Assistenten kan blant annet hjelpe deg med å ringe og maile folk, sjekke kalenderen din, gi deg værvarselet, trafikkinformasjon på vei til jobb og spille av musikk, forklarer Skjervold.

Foreløpig er Google Assistant kun tilgjengelig på mobiltelefoner i Norge, men skal etterhvert også brukes i smarthøyttaleren Home.

Forstår dialekt og deler ikke data

Teknologien er langt fra ny. Apple lanserte «Siri» i 2011 – og lærte den norsk fire år senere. Forskjellen er at Google Assistent skal ligne en samtale med teknologien, forteller Googles norske kommunikasjonssjef.

Googles assistent har av den grunn ikke bare fått norsk pass, men også språkopplæring i dialektene i den norske floraen.

Det skal etter planen gjøre assistenten til en mer integrert del av hverdagen din.

– Vi tror talestyring gjør det enklere og mer naturlig. Det er første skritt i en helt ny måte å forholde seg til teknologi på, sier Skjervold.

Assistenten blir automatisk tilgjengelig for alle telefoner med Android som operativsystem. Ifølge Deloitte og statistikktjenesten Statista gjelder dette 48 prosent av norske smarttelefonbrukere.

Appen kan også lastes ned via en app på iOS.

Det kan bety et stort innskudd i Googles databank med personopplysninger, dersom assistenten blir hyppig brukt.

Selskapet insisterer på at de ikke vil misbruke eller dele informasjonen med uvedkommende.

– Vi behandler taledataene dine på samme måte som hvis du taster inn et søk. Du kan se hva slags data vi har, hva vi gjør med den, og skru av eller slette historikken din, sier Skjervold.

Usikker på bruksvennlighet

Journalist og teknologirådgiver Eirik Solheim i NRKbeta har hatt Google Assistant på engelsk i flere år, og har også testet den norskspråklige versjonen,

Han er ikke i tvil om hvorfor Google nå tar opp kampen for å vinne markedet for stemmeassistenter.

– Google satser hardt fordi de ser at brukermønstre endrer seg, og at Amazon og Apple satser hardt på sine assistenter, sier Solheim.

Eirik Solheim i NRKbeta. Foto: NRK

Men til tross for å ha hatt alle teknologigigantenes stemmeassistenter tilgjengelig, har bruken av dem vært sparsom, forteller Solheim.

– Datamaskinene er blitt såpass avanserte at de forstår hva du sier med en feilmargin på mindre enn fem prosent, som er grensen for en god samtale. Men det gjenstår fortsatt litt på rekkefølgen av ord. Jeg vet at jeg snakker med en robot, og jeg må tenke meg en ekstra gang om, stokke ordene riktig og huske regler jeg ikke trenger med andre mennesker. Da velger jeg ofte å heller bruker skjermen, som fremdeles ofte er raskere, sier Solheim.

Kan skape innovasjon

Administrerende direktør Heidi Arnesen Austlid i IKT Norge mener stemmestyring på norsk gjør teknologien mer tilgjengelig for nordmenn flest. Det kan også næringslivet dra nytte av, påpeker hun.

Administrerende direktør Heidi Arnesen Austlid i IKT-Norge. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det kan være folk som har nedsatte funksjonsevner i ytterste skala. Teknologi som hjelper oss å komme nærmere kundene og brukerne våre vil alltid være bra, spesielt på vårt eget språk, sier Austlid.

Mediehus som NRK, VG og Sol har alle utviklet medieinnhold til Googles assistent. Også DNB, Meny, Telia og bysyklene i Oslo har inngått Google-samarbeid.