Smarthøyttaleren inntar Norge

Ifølge en spørreundersøkelse som Norstat har gjort på oppdrag fra Stiftelsen Elektronikkbransjen, oppgir 120.000 nordmenn at de i 2018 har gått til anskaffelse av en smarthøyttaler. Dette er første gang bransjen har undersøkt hvor mange som har skaffet seg innretningen som mange spår kan komme til å bli allemannseie.

Smarthøyttalere, eller digitale assistenter, er trådløse og kontrolleres ved at du snakker til dem. De kan for eksempel bes om å spille musikk, styre lys i huset, eller bestille varer. De tre dominerende modellene på markedet er Apple Homepod, Google Home og Amazon Echo.

SMART: Kjartan Michalsen i NRK Beta viser fram smarthøyttaleren Alexa fra Amazon.

Men det de alle har til felles, er at ingen av dem skjønner norsk. Det er ventet at Google om kort tid lanserer sin stemmeassistent Google Assistant på norsk etter at den i forrige uke ble lansert på svensk.

Forventer økt salg

Marte Ottemo i Stiftelsen Elektronikkbransjen forventer sterk økning i salget Foto: Elektronikkbransjen

Kommunikasjonssjef Marte Ottemo i Stiftelsen Elektronikkbransjen er enig i at 120.000 er et høyt tall med tanke på at stemmestyringen ennå ikke finnes på norsk.

– Samtidig er nordmenn ofte veldig tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, og disse høyttalerne kan også brukes til andre ting enn å bare styre med stemmen. Mange «early adopters» har kjøpt seg en slik høyttaler som vil bli oppgradert når den får norsk språkstøtte, sier Ottemo.

Sju prosent av befolkningen sier i undersøkelsen at de har planer om å kjøpe smarthøyttaler, og Ottemo forventer at salget øker når den norske språkversjonen foreligger.

– Jeg har en mistanke om at store norske elektronikk-kjeder kommer til å pushe hardt når norsk språkstøtte foreligger, så det blir nok en betydelig økning, sier hun.

Hun får støtte av Markus Rydén, butikksjef på Kjell & Company på Storo Storsenter, som forteller at høyttalerne blir revet vekk fra butikkhyllene.

– Akkurat nå har vi bare miniversjonen av Googles smarthøyttaler inne, de andre ble solgt i helgen, sier Rydén.

Han forteller at ryktet om en norskspråkligversjon har påvirket salget.

– De siste ukene har det vært et markant løft, nå som den kanskje snart kommer på norsk, sier butikksjefen.

Spent på funksjonaliteten

I USA eier hver sjette person en stemmestyrt dings, og journalist Eirik Solheim i NRK Beta tror at særlig de billigste smarthøyttalerne til 5–600 kroner kommer til å havne under mange juletrær i år.

Men Solheim er spent på hvor godt norskspråklige utgaver av smarthøyttalere kommer til å fungere.

Eirik Solheim i NRK Beta mener mye står og faller på hvor bra den norske stemmestyringen blir på smarthøyttalerne. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

– Dingsen er nærmest ubrukelig om den bare nesten forstår hva du sier. Den må forstå det ordentlig godt. Og i Norge har vi et komplekst språk med mange forskjellige dialekter, og det er ikke like stort datagrunnlag for det norske språk som for engelsk, så det blir spennende å se om dette blir bra nok på norsk, sier Solheim.

– Om du må gjenta kommandoer om og om igjen for å skru av lyset, så gidder du ikke mer, utdyper han.

Ifølge TV 2 har et IT-sikkerhetsselskap avslørt sikkerhetshull hos enkelte smarthøyttalere, og det er en frykt for at samtaler i ens eget hjem kan fanges opp av folk med uærlige hensikter. Solheim er ikke så bekymret for dette.

– Jeg tror at vi kan stole på dem fordi leverandørene vet at de skyter seg selv veldig i foten om de lytter på ting de ikke skulle lyttet på. Dessuten har datatrafikken vært undersøkt, og det er ikke sånn at smarthøyttalere står og hører på det som skjer av lyd i hjemmet ditt. De våkner først når du kaller på dem og aktiverer dem, sier han.