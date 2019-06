Museumsdirektør: – Nasjonalmuseet kan sitte igjen som svarteper

Onsdag forrige uke ble det kjent at Nasjonalmuseet har inngått en avtale med tvillingsøstrene Cecilie og Kathrine Fredriksen verdt flere hundre millioner kroner.

Avtalen innebærer blant annet at Nasjonalmuseet får låne tvillingenes eksklusive samling av moderne internasjonal kunst. Nasjonalmuseet skal i fellesskap med rederarvingene utvide samlingen, som søstrene skal eie, og museet skal forvalte.

– Samlingen deponeres hos museet så lenge samarbeidet pågår. I første omgang er det signert en tiårig avtale, men partene er enige om at ambisjonene for samarbeidet er langsiktige, skriver Cecilie og Kathrine Fredriksen til NRK.

Flere i museumsmiljøet mener imidlertid avtalen utgjør en stor risiko for museet.

– Kan stå igjen som svarteper

I kontrakten mellom Fredriksen-søstrene og Nasjonalmuseet står det at inntil fire representanter fra Fredriksen-selskapet og inntil fire representanter fra Nasjonalmuseet skal bestemme hva som skal kjøpes.

– Vi er begge to medlemmer av komiteen som velger ut kunsten som skal kjøpes, skriver søstrene til NRK.

– VANSKELIG: Det er vanskelig å forstå at Nasjonalmuseet bidrar til en kunstsamling de ikke skal eie, sier direktør ved Astrup Fearnley-museet Gunnar B. Kvaran. Foto: Astrup Fearnley

Direktør ved Astrup Fearnley-museet Gunnar B. Kvaran reagerer på avtalen.

Kvaran mener at mens tvillingene vil få økt verdi på sin kunst fordi den blir stilt ut på et prestisjefylt museum, vil Nasjonalmuseet kunne stå tomhendt tilbake når utlånsperioden er over.

– Det er rart at kuratoren og konservatoren ved museet skal bruke sin tid på å hjelpe private samlere med å bygge opp sine samlinger. Spesielt når de ikke får noe igjen. De får ingen av disse verkene inkludert i sin samling. På sikt kan de sitte igjen som svarteper, sier Kvaran.

– Fare for at museet kan tape spillet

ARMLENGDES AVSTAND: Erlend Høyersten, direktør for kunstmuseet Aros i Århus, mener avtalen har lagt opp til for tett relasjon mellom museet og Fredriksen-søstrene. Foto: Jørgen Eide / NRK

Kvaren får støtte av Erlend Høyersten, direktør for Aros kunstmuseum i Århus. Han mener Nasjonalmuseet nå bryter et viktig prinsipp, om at det skal være en armlengdes avstand mellom investorer og fagpersoner.

– I denne sammenheng blir det en veldig tett relasjon mellom kapitalsterke investorer og museets utviklings- og innholdsprofil, sier Høyersten.

Høyersten mener også det kan oppstå problemer dersom man bruker mye ressurser og prioriterer noe som er midlertidig, og at man dermed kan tape andre åpenbare muligheter og satsinger.

– Nå får fremtiden vise, men det er alltid en fare når man spiller et sånt spill at man kan tape spillet, sier Høyersten.

Fredriksen-søstrene vil ikke kommentere utsagnene fra museumsdirektørene.

POSITIV: Karin Hindsbo mener at samarbeidet med Fredriksen-søstrene vil gi museet et løft. Hun påpeker at samarbeidet kun er et av mange satsinger som museet har fremover. Foto: Dag Fosse

– Samling i verdensklasse

Direktør ved Nasjonalmuseet, Karin Hindsbo mener tvert imot at Nasjonalmuseet vil vinne på samarbeidet med søstrene.

– For det første får vi en samling i verdensklasse med verker vi ellers ikke hadde fått tilgang til. Samarbeidet innebærer at vi skal gjennomføre utstillinger i det nye museet som skal stå ferdig i 2020, i tillegg til at samarbeidet inkluderer et forskningsprogram, sier Hindsbo.

Kulturminister (V) Trine Skei Grande mener kuratorer må bestemme, ikke samlere. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Kulturminister Trine Skei Grande (V) er generelt positiv til samarbeid mellom det offentlige og private, og mener det er fint at allmuen får tilgang til kunst de ellers ikke ville fått.

Men hun påpeker:

– Det er viktig at museet beholder fagligheten sin, at det er kuratorer som bestemmer og ikke samlere, sier Skei Grande.