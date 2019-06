– Dette viser jo en helt annen politikk enn det man kan forvente av et nasjonalmuseum. Det er litt «heia Amerika». Nå får vi amerikanske tilstander i Norge.

Samtidskunstner Marianne Heske er svært kritisk til at Nasjonalmuseet har inngått en gigantavtale med rederarvingene Kathrine og Cecilie Fredriksen (døtre av John Fredriksen).

Avtalen er verdt flere hundre millioner kroner, strekker seg i første omgang over ti år, og arvingene får blant annet et eget rom til kunstsamlingen sin i det nye museet, som åpner i 2020.

– Kjøper seg kunsthistorie

Heske sikter til at mange museer i USA har private sponsorer, hvor navnet på sponsoren blir trukket frem. Hun mener den nye avtalen viser at pengene i stadig større grad får råde i kunsten.

KRITISK: Samtidskunstner Marianne Heske er alt annet enn imponert over at Nasjonalmuseet har inngått en avtale med rederarvingene Kathrine og Cecilie Fredriksen. Hun mener museet signaliserer at de er til salgs. Foto: Ola Weel Skram / NRK

– Det er jo det man har begynt med nå, at man kan kjøpe seg rom, kjøpe seg kunsthistorie med penger. Nasjonalmuseet gir et signal og et prinsipp om at de er til salgs.

Vil ha flere bein å stå på

Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo har ingen problemer med å forstå at man setter spørsmålstegn ved samarbeidet med Fredriksen-familien.

– Det er helt vanlig og sunt i Norge at man har en diskusjon rundt offentlig og privat samarbeid. Men det er veldig tydelige føringer for at kulturinstitusjonene skal få flere bein å stå på økonomisk, ikke bare det statlige.

FORSVARER: Nasjonalmuseets direktør mener det nye samarbeidet med Fredriksen-familien vil berike museet, og gi publikum tilgang til verker man ellers ikke ville fått se. Foto: Dag Fosse

Hun påpeker at avtalen innebærer tre elementer. En stor samling internasjonal kunst, en rekke utstillinger i den nye utstillingshallen, og et forskningsprogram. Og hun mener at avtalen er god for begge parter.

– En samarbeidsavtale er en samarbeidsavtale. Man har utarbeidet innhold og form i fellesskap, noe som er helt naturlig hvis man skal få til et samarbeid.

– Blir ikke norsk kunst

Marianne Heske mener avtalen vil gå utover hennes norske kollegaer, at norsk samtidskunst vil bli utkonkurrert.

– Det er visst mye mer stas med kunst fra Berlin, London og New York. Men da blir det jo ikke norsk kunst i det museet. Det er jo synd for den oppvoksende befolkning som skal besøke museet, for eksempel skoleklasser.

Også dette avviser Hindsbo. Hun påpeker at åpningsutstillingen i det nye museet blir en kjærlighetserklæring til norsk samtidskunst.

– Vi har store forventninger

NRK har fra torsdag morgen og senest torsdag klokken 20 forsøkt å få kommentar fra Fredriksen-familien via deres pressekontakt, uten å lykkes. Men Cecilie Fredriksen sa i en pressemelding fra onsdag kveld:

– Det nye Nasjonalmuseet viser Norges sterke satsing på kulturfeltet. Vår ambisjon er å bidra til at museets samling og utstillinger skal holde et svært høyt internasjonalt nivå. Vi har store forventninger til samarbeidet, og tror det vil gagne kunsten og ikke minst publikum.