– Dette er en måte å hedre mamma på, som vi var utrolig glad i. Hun var av kunstnerslekt og en dyktig samler, svarer Cecilie og Kathrine Fredriksen på kritikken av deres millionavtale med Nasjonalmuseet.

Avtalen innebærer blant annet et langtidslån av en kunstsamling som familien Fredriksen eier. Den skal stilles ut i det nye museet, i et rom som skal ha navnet til søstrenes mor, Inger Katharina Astrup Fredriksen, skriver Nasjonalmuseet i en pressemelding.

Den norske samtidskunstneren Marianne Heske har kritisert samarbeidet, og kalt det for «amerikanske tilstander». Noe Nasjonalmuseet selv avviser, og påpeker at det er en samarbeidsavtale.

– Ønsker flere unge skal oppleve hva kunst kan bety

Kunstverket Human Nature av Bruce Nauman fra 1983 er ett av verkene i Fredriksen-samlingen som stilles ut når det nye museet åpner. Foto: Fredriksen Family Collection

Fredriksen-søstrene forstår at millionavtalen skaper engasjement og debatt, men sier det for dem er viktigst å vise frem samtidskunsten.

– For oss handler dette om å gjøre internasjonal og norsk samtidskunst i verdensklasse tilgjengelig for publikum, side om side med all den fantastiske kunsten museet allerede har i sin samling, sier Kathrine Fredriksen.

Søstrene sier videre at de synes det er utrolig givende å få være en del av byggingen av det nye Nasjonalmuseets samling.

– Det vi nå gjør er en forlengelse av gode barndomsminner og ønsket om at flere unge skal få oppleve hva kunst kan bety, sier Cecilie Fredriksen.

Kunstverket Untitled (Blanket Couple) av Kerry James Marshall fra 2014 er et annet eksempel på kunsten som Fredriksen-familien har lånt ut til museet. Foto: Fredriksen Family Collection

– Vil styrke museets stilling i Skandinavia

Marianne Heske er også bekymret for at dette fører til mindre norsk samtidskunst i Nasjonalmuseet, og mener det vil være synd for kommende generasjoner.

– Vårt fokus er selvsagt også på mye av det spennende som skjer innen nordisk og norsk samtidskunst, og på sikt kan også norske verk bli en del av samlingen, kommenterer Kathrine Fredriksen på bekymringen fra Heske.

– Vi ser på samarbeidet som et langsiktig prosjekt, og er opptatt av å bidra med en samling som kan styrke museets stilling som en av de viktigste kulturinstitusjonene i Skandinavia, forklarer Fredriksen-søstrene.