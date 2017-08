Miss Norway: – Dette er en spørrelek, ingen missekonkurranse

Helga Hjorth: Fikk tommelen opp på T-banen

– Jeg fikk tommelen opp fra en tidligere nabo på T-banen, forteller Helga Hjorth. Hun forteller at hun har fått både sms, mail og telefoner fra kjente og ukjente etter at hun skrev romanen «Fri vilje» som et tilsvar til søsteren Vigdis Hjorths «Arv og miljø».