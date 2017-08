Fjerner kåring etter medieomtale

– Å sammenligne dette med missekonkurranser i USA, der barn dresses opp som små voksne er helt fullstendig feil.

Det sier Sandra Michélle Romano som er i familie med én av arrangørene for Barrio Fiesta Nordic. De dropper nå prinsessekåringen for barn i Ekeberghallen, etter at Oslo idrettskrets truet med å avlyse hele arrangementet.

Hun synes det er latterlig at kåringen er avlyst, og sammenligner den med norske barn som deltar på Norske Talenter.

– Flott at de justerer programmet

FLOTT: Magne Brekke i Oslo idrettskrets synes det er flott at kåringen nå er tatt bort fra programmet til Barrio Fiesta Nordic.

Magne Brekke i Oslo idrettskrets er fornøyd med at prinsessekåringen er tatt av programmet, og at resten av arrangementet går som planlagt. Han synes ikke det går an å sammenligne det med Norske Talenter.

– Dette har blitt kalt en «beauty contest» for barn mellom tre og ni år. Vi hadde vært skeptiske selv om det var for eldre barn. Dette bryter helt med våre verdier.

Brekke forteller at han synes den filippinske feiringen er et flott arrangement, som han har gode erfaringer med. Men da han i år fikk inn et anonymt tips om denne kåringen, så syntes han det gikk for langt.

Planla å kåre prinsesser

Barrio Fiesta er et kulturelt arrangement, som tar sikte på å fremme filippinsk kultur og tradisjoner for folk som er født på Filippinene og bor i Norden, fortalte Elinor Lucero Bjargo da NRK omtalte saken tidligere i dag. Hun er en av initiativtagerne til festen.

– Dette er først og fremst en filippinsk fest, med gjester fra mange land. Vi ønsker bare å ha det gøy. Det er en filippinsk tradisjon å kåre prinser og prinsesser, og vi ser ikke på det som noe negativt, sa Bjargo.

PRINSESSER: Bilder av de konkurrerende barna er presentert på Facebook. NRK har anonymisert dem. Foto: Skjermdump

– Se dere selv i speilet

IKKE EKSTREM: Romano sier at nordmenn tror at filippinsk skjønnhetskultur er ekstrem, men ber nordmenn om å ta en titt i speilet. Foto: Privat

Sandra Michélle Romano, som selv er halvt filippinsk, jobber som kosmetisk sykepleier, altså med injeksjoner som blant annet gir nordmenn glattere hud og større lepper. Hun mener nordmenn burde se seg selv i speilet og ikke fordømme en kultur de ikke har satt seg inn i.

– Nordmenn tror at filippinsk skjønnhetskultur er så ekstrem. Men det er ikke riktig. I Norge går tiåringer med masse sminke, korte topper og trange skjørt. Slik er det ikke på Filippinene, der dekker barna seg til. Det er jo tross alt et katolsk land.

Ingen presser barna

Hun forklarer at filippinerne har en rekke feiringer i løpet av året, der Barrio Fiesta er en av dem. På alle disse fiestaene foregår det kåringer, der barna er midtpunktet.

Romano sier at slike kåringer er en sentral del av filippinsk festkultur, som kanskje noen nordmenn synes er ekstrem. Hun husker selv at hun syntes det var stas å delta da hun selv var liten. Nå er 29-åringen selv mor til en niåring.

– Barna har selv lyst til å delta, det er ingen som presser dem.

Må være 18 for å delta i Miss Norway

Miss Norway har også engasjert seg i saken, og har lagt ut en kommentar på hjemmesiden sin. De skriver at de ikke arrangerer skjønnhetskonkurranser for barn, og at man må være over 18 for å delta i finalen i Miss Norway.

Samtidig ber de om forståelse for den filippinske kulturen.

Norsk kultur fremelsker sport og dyktighet i spill som sjakk. Men kanskje undervurderes hvor populært og krevende skjønnhetskonkurranser er i mange land som gjør det bra i internasjonale skjønnhetskonkurranser. Dermed undervurderer man også hvordan det filippinske miljøet ser på skjønnhetskonkurranser, der dyktige vinnere som Pia Wurtzbach er rollemodell for millioner av kvinner fra de er svært unge, til voksen alder.