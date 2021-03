Micheletsaken: Advokat Elden gir forlaget ny frist

Når etterkommerne får vite hva som skjer med innholdet i boka, vil de sammen med advokat John Christian Elden gjøre en ny vurdering om de skal gå til søksmål mot forlaget. Det sier Bjørn Gjelsvik, som er en av etterkommerne etter motstandsfolk som blir omtalt i boken til Marte Michelet.



– Vi mener fortsatt at det er mange faktafeil, vurderinger og påstander som ikke har grunnlag i fakta i boka. Hvis da dette blir rettet opp av forlaget, så vil det neppe bli aktuelt med en rettsak fra vår side.



I boken «Hva visste hjemmefronten?» kritiserer Marte Michelet hjemmefrontfolk for at de ikke gjorde alt de kunne for å forhindre deportasjonen av jødene i Norge under krigen.

Historikere og etterkommerne etter krigshelter har vært sterkt kritiske til boka, som de mener inneholder en rekke feil.

I februar gikk Marte Michelet selv ut og beklaget enkelte feil i boka.



Etter at beklagelsen kom ville etterkommerne etter motstandsfolk som Marte Michelet kritiserte, at forlaget Gyldendal skulle trekke boken. De mener det er galt at den selges så lenge Gyldendal og Marte Michelet har innrømmet at det er feil i den.



Og nå er det altså klart at etterkommerne ikke har lagt bort planen om søksmål.

– Vi vil sende et brev til forlaget i løpet av kort tid og der vil vi gi en konkret frist på når vi forventer å få tilbakemeldingen, sier Bjørn Gjelsvik.

Forlagssjef for sakprosa i Gyldendal forlag Reidar Mide Solberg, har tidligere kommentert kritikken av boka på denne måten:

«Vi vil korrigere faktiske feil, og i samråd med Marte Michelet foretar vi nå en grundig gjennomgang av alle kritiske påstander om «Hva visste hjemmefronten?».

Også fra historikerhold har det kommet sterk kritikk. I en motbok med navnet «Rapport frå ein gjennomgang av «Hva visste hjemmefronten?» peker tre historikere blant annet på det de mener er en rekke tilfeller av faktafeil og gal kildebruk i boka.

Dette førte til at Gyldendal bestemte seg for den grundige gjennomgangen som de har varslet at skal være ferdig til våren.



Reidar Mide Solberg i Gyldendal har tidligere sagt til NRK at det tar tid å gå gjennom påstand for påstand og kvalitetssikre funn og tolkninger.

–Men vi er godt på vei. Vi tar motboken på alvor, og leser den grundig og kildekritisk.

Bjørn Gjelsvik på sin side sier at etterkommerne opplever det som litt uklart når gjennomgangen av boka til Marte Michelet skal være ferdig. Derfor vil etterkommerne sette en dato for når de forventer en tilbakemelding, i et brev til forlaget.



Bjørn Gjelsvik sier videre at jussen er slik at de ikke har noen annen mulighet i denne saken enn å kreve oppreisning på vegne av deres fedre og bestefedre. Oppreisning for de påstandene som etter deres oppfatning er grovt ærekrenkende i boka.

– Det er påstander om at motstandsfolk tilbakeholdt varsler om at jødene skulle deporteres til tilintetgjørelseseleire, fordi de hadde jødefiendtlige holdninger.



Han sier at fra deres side handler dette om etterrettelige opplysninger om et av de viktigste temaene i krigen.

– Hvis vi skulle vinne et søksmål vil eventuelle erstatningsbeløp da gå til en stiftelse som vi akter å opprette, sier Gjelsvik.

Stiftelsen skal støtte forskning og kildearbeid på krigshistorien.