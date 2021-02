Etterkommere varsler søksmål mot Gyldendal

I et brev til Gyldendal forlag skriver advokatfirma Elden at Gyldendal Forlag har opptrådt uaktsomt og at det gir grunnlag for erstatningsansvar.



Særlig klanderverdig mener Elden at det er at Gyldendal fortsetter å selge boken til Marte Michelet selv etter at Marte Michelet har vært ute og beklaget at hun har gjort feil i boka.

Gyldendal har bedt om tid til å gå igjennom boken grundig.

Forlagssjef for sakprosa i Gyldendal, Reidar Mide Solberg, sier til NRK at forlaget i dialog med etterkommerne og advokat John Christian Elden hadde blitt enige om at de innen i dag skulle gi sin respons på hvor lang tid de ser for seg å bruke på gjennomgangen av kritikken mot boken.



– Nå har vi imidlertid mottatt et prosessvarsel fra Elden. Vi opplever at vi var i et konstruktivt spor, dette er derfor en utvikling i saken som overrasker oss. Vi ser oss nødt til å henvise til vår advokat Cato Schøitz for ytterligere kommentar, sier Reidar Mide Solberg.

Gyldendal forlag sa senest forrige uke at de ikke vil trekk boka «Hva visste hjemmefronten?». Forlaget mener det finnes feil i boka, men mener at hovedkonklusjonene står seg.

Michelet jobber for tiden med et tilsvar og forteller at hun går gjennom boken punkt for punkt. Foto: BERIT ROALD / NTB

Mens det tidkrevende arbeidet pågår selges bøkene med suksess, tross injurierende uttalelser av sterkt bebreidende art», skriver advokatfirmaet Elden i brevet til Gyldendal Forlag.

John Christian Elden, advokaten til familiene. Foto: Geir Olsen

Advokatfirmaet Elden mener at det riktige ville være å trekke tilbake boken til Michelet mens arbeidet med rettelsene pågår, og særlig etter at Michelet har erkjent at «hun har gått for langt» i sin karakteristikk av to avdøde motstandsfolk.

Skapte stor debatt

I 2018 slapp Michelet boken «Hva visste hjemmefronten?». Den skapte stor debatt, og i november i fjor varslet flere etterkommere av norske motstandsfolk at de ville gå til søksmål mot forfatteren.

Noe av det som skapte furore etter bokslippet, var det enkelte av etterkommerne kalte en uthenging av Alf T. Pettersen. De mener han ble fremstilt som profittjeger.

Han var sentral i Carl Fredriksens Transport, som reddet mellom 800 og 1000 norske jøder over grensen til Sverige i 1942 og 1943.

– Jeg vil beklage min fremstilling av ledelsen i Carl Fredriksens Transport. Der ser jeg at jeg har gått for langt i å antyde at to navngitte personer, Reidar Larsen og Alf T. Pettersen, kun var drevet av et profittmotiv når de hjalp jøder på flukt, sa hun i intervjuet med BT.

Michelet jobber for tiden med et tilsvar og forteller at hun går gjennom boken punkt for punkt. I tilsvare skal hun legge frem hvorfor hun mener boken i all hovedsak står støtt.

Advokatfirmaets krav til Gyldendal

Advokatfirmaet krever blant annet at boken trekkes tilbake mens arbeidet med omskriving og rettelser pågår. Og at etterkommerne som nå varsler søksmål får dekket alle økonomiske tap de er påført som følge av ditt arbeid med å tilbakevise usannheter og feil i boken.

De ber også om oppreisningserstatning for tort og svie.