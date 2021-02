– I samråd med Marte Michelet jobber vi med en grundig gjennomgang av alle kritiske påstander om «Hva visste hjemmefronten?» sier Reidar Mide Solberg som er forlagssjef i Gyldendal.

Han sier at det ikke er aktuelt for forlaget å trekke boka fra markedet.



Slik Gyldendal ser det er debatten om hva som ble gjort før jøder i Norge ble deportert under krigen sammensatt. De mener teamet var lite på dagsorden i tiårene etter krigen.

– Her er Marte Michelets bøker helt sentrale utgivelser, sier Reidar Mide Solberg.

Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» kom ut for to år siden. Så i fjor høst kom motboken «Rapport frå ein gjennomgang av hva visste hjemmefronten», med skarp kritikk som skapte ny debatt.

I Marte Michelets bok ble krigshelter fra hjemmefronten kritisert, og noen av deres familier har reagert sterkt på dette og krevd at boka må trekkes.

Fredag ble det kjent at Marte Michelet beklager noe av det som står i boka.



Men Gyldendal vil ikke trekke boka tilbake.

– Det kommer stadig nye kilder og ny informasjon som utvider vår kunnskap om historien. Vi mener det er riktig og viktig at denne boka blir stående i offentligheten som en del av debatten, sier Reidar Mide Solberg.

Han forteller at forlaget tar kritikken på alvor ved å bruke mye tid og ressurser på en gjennomgang. Arbeidet har pågått siden før jul. Forlaget gjør en undersøkelse av kilder og noteapparat.

– Vi har også bedt flere etterkommere komme med sine spesifikke tilbakemeldinger om det de mener er feil i boka.

Forlaget mener at kritikken av boka har gått på at det er en rekke feil, men at en del av dette i stor grad handler om tolkninger og tolkningsuenigheter.

– Som forlag er det vår oppgave å legge til rette for at ulike stemmer og ulike tolkninger kommer frem i offentligheten.

– Når det gjelder utfallet av prosessen med å gå gjennom boka, er det normale at feil rettes i nye opplag. Det er også det vi legger opp til nå. Faktiske feil skal rettes – der har vi vært tydelige hele veien. Vi stiller oss også bak beklagelsene Marte Michelet ga i helgen, sier Reidar Mide Solberg.