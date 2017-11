Det var en overrasket og glad Oselie som i kveld gikk av med seieren i MGPjr.

– Helt fantastisk, jublet hun til NRK.

– Først satt jeg bare i ro, også hørte jeg navnet mitt og da bare klikket det helt. Jeg fikk tårer i øynene, men jeg måtte bare skjerpe meg.

Låten er inspirert av flyktningkrisen og Oselie sier dette er noe hun har engasjert seg i lenge.

– Låten handler om flyktninger og at vi må ta vare på alle som kommer og ønske dem velkommen, sa hun.

Det er tredje gangen hun har meldt seg på Melodi Grand Prix Junior.

– Jeg tenkte at nå kommer jeg inn, eller så gidder jeg ikke mer. Det er jo et lite eventyr for meg å være med på det her, sa Oselie til NRK tidligere denne uken.

14-åringen kommer fra Eid kommune i Sogn og Fjordane. Det er andre året på rad at et bidrag fra Eid går til topps i MGPjr.

Til superfinalen

I superfinalen fremførte fire finalister låtene sine en gang til.

De fire artistene er:

1. Ella - «Pop Drop Dab»

2. Eirik - «Her for deg»

3. Magnus - «Alt er herlig»

4. Oselie - «Verda vår»

1255 innsendte bidrag

Melodi Grand Prix Junior ble avholdt i kveld, og i år ble konkurransen flyttet fra Oslo Spektrum til Telenor Arena for første gang. Det er Mikkel Niva og Nicolay Ramm som ledet sangkonkurransen.

MGPjr startet i 2002 og er en sangkonkurranse for barn. Det er en åpen konkurranse hvor man kan sende inn sine bidrag.

I år ble det sendt inn over 1255 bidrag.Ti av disse unge artistene kom videre og stod på scenen i kveld på direktesendt TV. Her kan du se alle opptredenene.

Dette er årets ti finalister:

1. Magnus: «Alt er herlig»

2. Iris: «Hjem»

3. Solmaz: «Jeg har en drøm»

4. F5: «Generasjon Prestasjon»

5. Oselie: «Verda vår»

6. Ella: «Pop Drop Dab»

7. Elida: «Framtid»

8. Edvard: «Bare 11 år»

9. Veronika: «Æ må reis mæ opp»

10. Erik: «Her for deg»

Her kan du se alle finalistene.