Seks artister kjempet om de siste finaleplassene i lørdagens delfinale. Den tredje og siste i rekken, før finalen i et fullsatt Trondheim Spektrum neste uke.

KEiiNO, Miia og Annprincess er de siste artistene som går videre til finalen.

Det betyr at de møter følgende artister neste lørdag:

VIDERE FRA FØRSTE DELFINALE: Ingrid Jasmin, Gothminister og Margaret Berger VIDERE FRA ANDRE DELFINALE: Dag-Erik Oksvold & Anne Fagermo, Erika Norwich & Super Rob og Gåte

Vidar Villa, Mistra og Thomas Jenssen måtte dessverre takke for seg.

På generalprøven til KEiiNO, var det en liten utfordring med scenografien.

– Alt har ikke gått etter planen. Kuben vi har på scenen, ville ikke samarbeide. Veggene ville ikke dette av. Men det funket da det gjaldt som mest. Det gjør det alltid, sier Alexandra Rotan.

KEiiNO: «Damdiggida» Du trenger javascript for å se video.

– Det var en bra gjeng med artister på scenen i dag, og NRK har vært flinke til å løfte alle numrene til et høyt nivå, sier Tom Hugo Hermansen.

Nå ser trioen frem til en uke med skolekonserter, før finalen i Trondheim. Der venter 8 500 publikummere.

– Vi spiller best med mye folk, da får vi det ekstra giret, sier Tom Hugo.

– Helt surrealistisk

Miia var på forhånd favoritt til å gå videre til finalen med låten hennes «Green Lights». Nå venter musikkvideo-opptak før den store finalen på lørdag.

– Nå blir det hektisk frem til finalen. Det føles helt surrealistisk. Større enn jeg trodde, sier hun.

MIIA: «Green Lights» Du trenger javascript for å se video.

– Helt sykt

Annprincess ble ropt opp som den siste artisten til å gå videre. Etter opptredenen hennes, klatret hun og låten «Save Me» oppover på listene til spillselskapene.

Hun er overlykkelig over at hun gikk videre til finale.

– Jeg visste ikke at jeg skulle reagere sånn. Gleden bare tar over, det er sykt, sier Annprincess som legger til at det gikk bedre enn forventet.

– Nå blir det masse hviling frem til finalen.

Annprincess: «Save Me» Du trenger javascript for å se video.

I forkant av delfinalen var KEiiNO, Miia og Vidar Villa favoritter hos spillselskapene til å kvalifisere seg til finalen.

NRKs musikkanmelder Espen Borge var spesielt positiv til KEiiNO, som prøver lykken i MGP for tredje gang.

– Hele Norge kommer til å synge Damdiggida det neste halve året, det garanterer jeg, skrev han i anmeldelsen.