Mette-Marit om Haakon: «Han så meg. Han forsto meg.»

I NRK-programmet «Sommer i P2» forteller kronprinsparet med egne ord om utenforskap, sykdom og 20 år som ektepar.

Kronprinsesse Mette-Marit roser ektemannen, som hun beskriver slik:

– Han så meg. Han forsto meg. Han var nysgjerrig. Og han holdt meg.

Kronprins Haakon forteller på sin side om sitt første møte med Mette-Marit i 1999 og hvorfor han falt for henne.

– Den lyse sørlandsjenta gjorde inntrykk på meg. Du merker godt når Mette kommer inn i et rom. Det er en kraft der som ikke er så lett å overse. Hun virket selvsikker og verdensvant. Og var fin å prate med. Det føltes trygt når vi var sammen. Det at hun hadde et lite barn fortalte meg egentlig bare at hun ikke var redd for å ta på seg forpliktelse og ansvar. Hun ble ikke noe mindre attraktiv i mine øyne av den grunn.

Forteller selv

25. august 2001 giftet kronprins Haakon og Mette-Marit seg i Oslo Domkirke – en vielse som ble fulgt av 2 millioner TV-seere.

I forbindelse med jubileet har kronprinsparet valgt å fortelle med egne ord om 20 års samliv i NRK Radios portrettserie «Sommer i P2».

– Dette er et program til dem som trenger å bli holdt, sier kronprinsessen selv.

Det er også 20 år siden de begynte å jobbe med ungdom gjennom Kronprinsparets fond, der utenforskap og psykisk helse har stått sentralt.

De er også åpne i programmet om opplevelser i egne liv som kan knyttes til disse temaene.

Takker ansatte i skoleverket for at hun fullførte

Blant temaene som får plass i sendingen, er hvor viktig det er at ungdom kjenner at de har en plass i fellesskapet. Mette-Marit trekker paralleller til egen ungdomstid, og antyder at hun var en håndfull for sin mor da hun barberte av seg alt håret siste året på videregående.

– Jeg synes mamma takla det bra. Hadde Ingrid gjort det samme i dag, så vet jeg ikke om jeg hadde vært like rolig.

Samtidig priser hun de rundt seg som har gjort at hun har klart seg såpass bra i livet. Deriblant takker kronprinsessen to navngitte ansatte på Katta i Kristiansand for at hun i det hele tatt fullførte videregående skole.

– Jeg vet at de vanskelige årene mellom tenåring og voksen kan være en veldig sårbar livsfase for mange. Sånn var det for meg.

Kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby giftet seg i Oslo domkirke 25. august 2001. Talen kronprinsen holdt for Mette-Marit la lista høyt for alle som skulle holde tale for sin brud etter ham.

Pandemien ga pusterom

Kronprinsesse Mette-Marit har vært åpen om sin sykdom kronisk lungefibrose. I forbindelse med 22. juli-markeringene anbefalte legene at hun begrenset programmet, og hun droppet minnegudstjenesten i Hole kirke på grunn av helsa.

Hun beskriver hvordan sykdommen har brakt med seg nye prioriteringer.

– I den tiden jeg har vært syk, har det blitt viktigere for meg enn noensinne å bare være Mette. Og at det er greit. At jeg ikke trenger å definere meg selv ut fra at jeg er kronprinsesse, men at jeg har lov til å være Mette først. Og det har vært så nydelig for meg, det å vite at inni der et sted så finnes kjernen, sier hun.

Samtidig forteller hun at pandemien – tross sine åpenbare negative sider – har gitt henne et pusterom.

– For meg har det vært en mulighet til å ta en pause jeg ikke ville fått ellers. Mye av det å være kronisk syk handler for meg om å ha dårlig samvittighet for alt en ikke får til. I år har jeg ikke trengt å definere meg som syk for å få livet mitt til å henge sammen. Jeg har kunne ta ting i mitt eget tempo. De dagene jeg har vært dårlig, har jeg kunnet hvile uten å ha dårlig samvittighet. Og nå er det rare at jeg føler meg bedre enn på mange år.

– Han så meg. Han forsto meg. Han var nysgjerrig. Og han holdt meg, sier Mette-Marit om sin ektemann gjennom 20 år. Foto: Robert Rønning / NRK

En plass i fellesskapet

Kronprins Haakon sier han er redd for at de som hadde det vanskeligst før pandemien kom, er de som har måttet betale den høyeste prisen dette drøye året med nedstengninger.

Han trekker fram arbeidet med Ung Invest, et læringstilbud til unge som i en periode trenger et annet tilbud enn den ordinære videregående opplæringen. Læringsstedet er et av flere prosjekter som mottar støtte via Kronprinsparets Fond.

Han vektlegger hvor viktig det er å jobbe med at ungdom som ikke finner seg til rette skal ha gode tilbud og et sted å høre hjemme. Og at det finnes arbeid og oppgaver for dem som har en annen kompetanse enn å ta bachelor- og mastergrader.

– Jeg tror vi alle må stille litt ekstra opp for ungdommen vår nå i tiden som kommer. Det vi sammen ønsker å få til, er at alle vi som bor her i landet vårt skal kjenne en tilhørighet her. At hver og én finner sin plass i fellesskapet. At alle får brukt seg selv, at de opplever mening.

Kronprinsparet på plass i NRKs radiostudio. «Dette er et program til de som trenger å bli holdt», sier de om det de har laget. Foto: Robert Rønning / NRK

Valgte egne låter

Sammen har de selv valgt ut seks låter som spilles i programmet, samt et dikt av Inger Hagerup. Kronprinsessen antyder at det var utfordrende å få med sin mann på nettopp dette:

– Haakon og jeg er veldig forskjellige. Når jeg spurte han om å være med meg på dette programmet, så sa han: «Ikke med den spillelista der!» Og når jeg ville lese dikt, ville han i hvert fall ikke være med, forteller hun, og fortsetter:

– Men jeg tror det er fint. At vi er forskjellige. Haakon har blitt mykere av å være sammen med meg, og jeg har lært mye om hva det vil si å være et skikkelig menneske.

«Sommer i P2 med kronprinsparet» blir tilgjengelig lørdag morgen i NRK Radio og som podkast. Programmet sendes første gang på NRK P2 klokka 09.03 lørdag.

