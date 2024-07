– Nok er nok. Derfor har jeg kommet til den konklusjonen, dessverre at hun nå må bli fratatt sin tittel, sier Ulf A. Andersen, sjefredaktør i Se og Hør.

Det er ikke TV2s kongehusekspert. Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen enig i.

– Du får ikke omgjort at prinsessen er kongens datter, sier han i Dagsnytt 18 på NRK torsdag kveld.

NRK har vært i kontakt med prinsessens manager om hun ville delta på Dagsnytt 18. Det takket hun nei til.

Kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen mener det ikke er noen hensikt i å frata prinsessens tittel. Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Truer med å saksøke svigermor

Nylig publiserte Se og Hør et bilde av et brev som skal være en trussel om søksmål mot Durek Verrets mor.

– Dette firmaet er rettsadvokat for sjamanen Durek og prinsesse Märtha Louise, står det i bildet av brevet Se og Hør har publisert.

Sjefredaktør i Se og Hør, Ulf André Andersen, reagerer sterkt på dette.

– Her har de brukt sin tittel til å true en mor for å ikke fortelle sin versjon av historien, sier han i Dagsnytt 18, torsdag kveld.

Ulf A. Andersen, sjefredaktør i Se og Hør. Foto: Skjermbilde / Dagsnytt 18

På spørsmål om bruken av prinsessetittelen i det såkalte «cease and desist»-brevet, skriver Scheele i en tekstmelding til VG:

– Om bruk av tittel så er prinsesse Märtha Louise hennes navn i folkeregisteret, og må brukes på juridiske dokument som dette.

Mener det har vært for mange glipper

Denne uka kom det også frem i Aftenposten at prinsessen og Verrett var mer delaktige i utformingen av den mye omtalte prinsesseginen til parets bryllup.

Verken prinsessen eller Verrett får bruke tittelen i kommersiell sammenheng. Det skriver Slottet selv på sine nettsider.

Bruken av ordet «Princess» førte til at ginen måtte trekkes fra Vinmonopolet. Foto: Ann-Iren finstad / NRK

«Både Durek Verrett og Märtha Louise har vært med i utformingen av tekst på flaske og design», står det blant annet i dokumentet Aftenposten har fått innsyn i.

– Kongehuset kan ikke lenger sitte stille å se på det her. Ved å gjøre det setter de sitt godkjentstempel på at disse hendelsene er greit, sier Andersen.

Prinsessens manager, Carina Scheele Carlsen, har tidligere kalt gin-etiketten en glipp.

Men Andersen mener det nå har blitt en glipp eller to for mye.

– Med det som har kommet frem i Aftenposten de siste dagene viser at dette ikke har vært en glipp, sier han.

– Kongen har sagt det klart

Han ber derfor Kongen ta fra Märtha Louise tittelen sin som prinsesse.

Det mener Schulsrud-Hansen, kan by på utfordringer.

– Kongen har sagt det klart at prinsessa er prinsesse fordi hun er hans datter. Det å frata henne prinsessetittelen ville vært som om Kongen skulle sagt at hun er ikke datteren hans lenger.

Schulsrud-Hansen tror heller ikke det å miste tittelen ville gjort noen stor forskjell.

– Jeg tror ikke det ville endre noen ting. Uansett hva prinsessen hadde gjort med tittel eller ikke, så hadde det sørget for at det (at prinsessen er kongens datter) ble negativ oppmerksomhet på det prinsessen gjorde, hevder han.