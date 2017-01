Meryl Streep får Twitter-kjeft av Trump

– Meryl Streep, en av de mest oppskrytte skuespillerne i Hollywood kjenner meg ikke, men angrep under gårsdagens Golden Globe. Hun er en Hillary-tilhenger som tapte stort.

Slik begynner Twitter-tiraden til Donald Trump, USAs påtroppende president.

Og han fortsetter:

– For hundrede gang, jeg har aldri "mobbet" en funksjonshemmet reporter (ville aldri ha gjort det). Jeg har bare vist han "ydmyke" seg selv etter å ha endret en 16 år gammel sak han hadde skrevet, for å få meg til å se dårlig ut. Bare mer uærlige media!

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kritiserte Trump fra scenen

Streep kritiserte Trump fra scenen under nattens Golden Globe-utdeling. Blant annet trakk hun frem episoden der Trump skal ha etterlignet en funksjonshemmet journalist under et valgkampmøte.

– Det knuste på en måte hjertet mitt da jeg så det, og jeg får det ikke ut av hodet. For dette var ikke en film, dette var ekte, sa Streep ifølge NBC News, før hun fortsatte:

– Når en person med makt bruker en offentlig plattform til å ydmyke andre, så påvirker det alles liv. For det gir på en måte tillatelse for andre til å gjøre det samme. Respektløshet avler respektløshet, vold avler vold, sa Streep.

Streep var ikke alene om å rette stikk mot den kommende presidenten fra Golden Globe-scenen. Jimmy Fallon brukte åpningstalen til å sammenligne Trump med en av de mest grusomme tyrannene fra moderne TV-underholdning.

– Mange lurer på hvordan «Game of Thrones» ville vært hvis Kong Joffery fremdeles hadde levd. Vel, det får vi vite om 12 dager, spøkte Fallon.

Langer ut på Twitter

Foreløpig er Streep den eneste av de to som har fått på pukkelen etter nattens prisutdeling. Men hun er langt fra den første som får Twitter-kjeft fra Trump, som snart er en av verdens mektigste personer.

Da skuespiller Alec Baldwin parodierte Trump i humorprogrammet «Saturday Night Live» kokte det over for den kommende presidenten.

Baldwin gjorde blant annet et poeng av Trumps Twitter-bruk, og programmet var ikke engang ferdig før Trump tok tastene fatt.

– Prøvde å se på Saturday Night Live, men det var ikke mulig å se på. Det var fullstendig forvrengt, slett ikke morsomt og Baldwins parodi kunne ikke vært dårligere, skreiv Trump.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Etter Trumps Twitter-kritikk av Streep er det nå Baldwin som bruker Twitter til å gå imot den kommende presidenten.

– Hvis Trump tror at opposisjonens kritikk av valgseieren hans etter hvert vil avta, så tar han feil. Dette er bare begynnelsen, skriver Baldwin.