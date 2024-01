Seks artistar har i kveld kjempa om tre finaleplassar.

Til slutt var det Anne Fagermo og Dag Erik Oksvold, Gåte og Super Rob og Erika Norwich som fekk flest stemmer frå publikum.

Det betyr at norsk-australske Mileo, Farida og Eli Kristin måtte takke for seg.

– Eg klarer ikkje å slutte å gråte

Erika Norwich, låtskrivaren og artisten frå Trondheim gjorde ein unik framføring i MGP-samanheng.

På scena stod ho nemleg med roboten Super Bob.

– Eg er heilt sett ut av at eg er vidare til finalen. Det blir veldig gøy, seier ho.

Dette var uttrykket til Erika Norwich da det vart annonsert at ho er vidare til finalen. Foto: NRK

– Eg er så rørt. Eg klarer ikkje å slutte å gråte, fortel ein prega Erika vidare.

I forkant har ho vore veldig sjølvkritisk, og ho har følt på at ho har feila under prøvene.

Men det gjekk betre enn ho hadde frykta.

– Da eg såg plakatane blant publikum vart eg veldig rørt, og eg merka at stemma mi begynte å skjelve, men eg klarte å hente meg inn igjen, fortel trønderen.

Super Rob og Erika Norwich under andre delfinale i MGP 2024 Du trenger javascript for å se video. Super Rob og Erika Norwich under andre delfinale i MGP 2024

– Blir spektakulært

Gåte var blant favorittane på førehand til å nå finalen.

– Dette var ei stor oppleving for oss. Vi er stolte over å ha fått til det nummeret vi hadde, og synest det er heilt fantastisk å gå vidare, legger ho og resten av bandet til.

Om å spele på heimebane under finalen svarer Gåte:

– Det kjem til å bli spektakulært.

Gåte under andre delfinale i MGP 2024 Du trenger javascript for å se video. Gåte under andre delfinale i MGP 2024

– Heilt fantastisk!

Countryduoen frå Trondheim, Anne Fagermo og Dag Erik Oksvold, var svært lukkelege over å kome til finalen.

– Det er heilt fantastisk.

– Å drive med countrymusikk, og å kome vidare frå denne tøffe konkurransen her er vi utruleg stolte over og takknemlege for, seier Oksvold.

Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo under andre delfinale i MGP 2024 Du trenger javascript for å se video. Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo under andre delfinale i MGP 2024

Gjensyn med MGP-vinnarar

Den andre av totalt tre delfinalar i Melodi Grand Prix har bydd på mytisk rock på gammalnorsk, ein diger robot på scena og pyro!

I tillegg dukka Tix og Gaute Ormåsen opp i anledning minnerike kostyme i Melodi Grand Prix.

Det var også demonstrasjon utanfor NRK mot Israel si deltaking i Eurovision.

Den norske MGP-finalen blir halde i Trondheim Spektrum laurdag 4. februar.