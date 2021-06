– I tilsvaret viser jeg at den kritikken som har kommet mot min bok ikke er riktig.

Historikerne Elise Barring Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen,

mener hun har vært uredelig i kildebruken, og mener boken er full av faktafeil og feiltolkninger. I tilsvaret tilbakeviser hun påstandene.

– Det at den er full av grove og alvorlige feil, og at jeg har vært uredelig i min kildebruk, er ikke riktig.

Marte Michelet svarer på kritikken hun har fått fra historikere. Foto: FREDRIK SANDIN CARLSON / FREDRIK SANDIN CARLSON

– På punkt etter punkt etter punkt, så tilbakeviser jeg de påstandene som er framsatt, sier forfatter Marte Michelet.

Boken som kom i dag, er et svar på kritikken hun

har fått fra historikere for boken «Hva visste hjemmefronten?» som kom i 2018. Den er utgitt som e-bok i første omgang.

Historikerne skrev i fjor en rapport som gikk gjennom boken punkt for punkt, «Rapport frå ein gjennomgang av hva visste hjemmefronten». Det var en skarp kritikk som skapte ny debatt. Mats Tangestuen er en av historikerne som bak rapoorten hun nå svarer.

– Hovedforklaringen til Michelet – at antisemittisme i motstandsbevegelsen var den viktigste grunnen til at ikke flere jøder ble reddet – fører til at alle andre faktorer blir oppfattet som bortforklaringer. Vi har ikke nedvurdert eller oversett antisemittismen, sier Tangestuen.

– Vi har undersøkt Michelets påstander i boka «Hva visste hjemmefronten?» og funnet svært alvorlig og misvisende kildebruk.

«Hva visste hjemmefronten?»

– Vi er uenige

– Det viser seg er at jeg og de tre historikerne som skrev en rapport om «Hva visste hjemmefronten?», at vi er uenige.

Marte Michelet klarer fortsatt ikke å forstå hvordan

man kan overse antisemittismen som gjorde seg gjeldende, også i hjemmefronten.

– Jeg kan ikke forstå hvordan tre Holocaust-historikere kan unngå å identifisere den helt åpenbare antisemittiske retorikken, legger Michelet til.



Debatten har gått i flere omganger

Omslaget til den nye boken som kom i dag.

Debatten har gått i flere omganger etter utgivelsen i 2018.

I Marte Michelets bok ble krigshelter fra hjemmefronten kritisert, og noen av deres familier har reagert sterkt på dette og krevd at boka må trekkes.

Hun har tidligere beklaget for noen feil i boken. Blant annet for fremstillingen av ledelsen i Carl Fredriksens Transport. Et selskap som hjalp folk med å flyktet til Sverige under krigen.

Marte Michelet tar selvkritikk for det.

– Det gjør jeg. Allerede for et halvt år siden, gikk jeg ut og beklaget for hvordan jeg hadde omtalt ledene personer i det som het Carl Fredriksens Transport, som var en redningsinnsats for jødene i Oslo. Der har jeg gjort en feil.

– Jeg har gått altfor langt i å antyde ting om motivene til de som satt i ledelsen.

Feilene er rettet i mener Michelet. Og Gyldendal forlag som utgir boken har ikke ønsket å trekke tilbake boken til Marte Michelet, de mener at hovedkonklusjonene i boken står seg.

Og med denne boken fortsetter debatten

Men debatten om nordmenns rolle i deportasjonen av jødene under andre verdenskrig fortsetter. Og det er tydelig at Marte Michelet og historikerne er uenige.

Mats Tangestuen – en av historikerne som har skrevet «Rapport frå ein gjennomgang av hva visste hjemmefronten». Foto: CF-WESENBERG / CF-WESENBERG

– Da jeg i 2018 påpekte Michelets helt fordreide fremstilling av fluktorganisasjonen Carl Fredriksens Transport, ble jeg beskyldt for å forsvare motstandsfolk. Nå har Michelet endelig beklaget og innrømmet at fremstillingen ikke var riktig på noen punkt, men fortsatt er beskyldningen den samme, at jeg og mine medforfattere angivelig ønsker å forsvare hjemmefronten. Det er ikke riktig, sier Tangestuen.

– Forståelsen av fortiden må baseres på etterrettelig kildebruk. Derfor var vår bok et absolutt nødvendig korrektiv til Michelets framstilling.